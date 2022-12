Yulián Anchico: "Santa Fe no ha mostrado el carácter para que uno piense que puede ganar el partido"

Este miércoles en la quinta fecha de la fase de la Copa Libertadores , Independiente Santa Fe , con la necesidad de ganar, enfrentará a River Plate , en un partido que quedará para la historia, por las condiciones atípicas que presentará el equipo 'millonario'.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se han visto en la obligación de presentarse al encuentro únicamente con 11 jugadores de campo, debido al contagio masivo por Covid-19 detectado en el plantel en los últimos días.

Por ese motivo, GolCaracol.com contactó a Yulián Anchico, quien ha tenido la posibilidad de enfrentar al equipo de la 'banda cruzada' en sus tiempos cómo 'león'.

¿Cómo ha visto a este Independiente Santa Fe?

"Me sorprende que Santa Fe no haya conseguido los resultados en los últimos partidos, sabiendo que estaba perfilado como uno de los más sólidos. Siempre fue un equipo serio y equilibrado. También me llama la atención el porqué de ese paso de ser tan importante a estar en una situación que no le favorece para nada".

¿Pesa jugar contra River Plate en el Monumental, aunque sea sin hinchada?

"Esos son los partidos que uno se juega en la cabeza antes. Cada uno en su personalidad y carácter se juega ese partido aparte, pero más allá de eso no es lo mismo enfrentar a un River con toda su gente en un marco espectacular, a enfrentaron en estas condiciones. En esta situación actual no tendría porqué pesar".

¿Es una presión adicional para Santa Fe, que su rival tenga un jugador menos?

"Es obvio, va a ser así porque realmente uno no puede dejar de lado esas situaciones. Uno como jugador se va a sentir más obligado y cómo están las cosas, siempre eso va a jugar en la cabeza del jugador. Si bien, Santa Fe ha mostrado un gran rendimiento en diferentes partidos del torneo local, yo creo que no tiene el suficiente carácter, o no lo ha mostrado aún, para que uno de pronto pueda pensar que por mentalidad o jerarquía pueda ganar un partido como estos, y menos enfrentando a un rival como River Plate".

¿Cómo debe aprovechar Santa Fe esa ventaja que tiene ?

"La ventaja de entrada ya está aprovechada, el solo hecho de tener un jugador más, que no tengan cambios y además un jugador de campo tenga que tapar. El aprovechamiento de la ventaja ya está, ahora es que los jugadores en el campo hagan lo que corresponde. No va a ser para nada fácil, porque se enfrenta al mejor equipo de los últimos años que está herido".

¿Santa Fe está obligado a ganar frente a este River Plate diezmado por el Covid-19 ?

"Están dadas las condiciones y es algo apenas obvio, y además de eso Santa Fe no puede hacer otra cosa. En esta ocasión el rival está privado de unas condiciones básicas que permiten que Santa Fe se vea con mucha más fuerza y más poder. No sólo está obligado a buscar de salir de entrada, sino porque es lo que tiene que hacer por la tabla. Una victoria lo pone ahí y cualquier cosa puede pasar".

¿Se podría considerar una vergüenza que Santa Fe no gane contra River?

"Yo creo que sería lamentable porque es una oportunidad que aparece en un momento difícil en el que se necesita conseguir los tres puntos. Pero así se presentó, si fuera de otra manera o en las condiciones normales, la no clasificación a la siguiente ronda o en Sudamericana sería lamentable, y no solo por la historia del equipo sino por el rendimiento que ha tenido".

Miguel Enrique París Gallego

Especial para GolCaracol.com

