Carlos Tévez: “Sigo en Boca Juniors hasta diciembre y voy a donar lo que cobre”

La renovación del experimentado futbolista era una preocupación en el equipo ‘xeneize’, pero el propio Tévez se encargó de aclarar la situación y de paso llevar tranquilidad a los aficionados.

Carlos Tévez rompió el silencio este viernes, casi tres meses después, y dijo que continuará en Boca Juniors y donará el doble de lo que cobre en el equipo ‘xeneize’.

Publicidad

"Sí, sigo en Boca y la verdad que bueno hay que esperar la respuesta de Boca, hay algunos cambios donde seguramente el contrato es hasta diciembre, no es un año, son seis meses, donde creo que es importante que en esta pandemia que estamos pasando y que la gente está sufriendo por falta de trabajo, decidimos con mi familia que el contrato que me ofreció Boca es donarlo a una entidad sin fines de lucro, voy a donar todo mi contrato, o sea contrato y prima, todo, así que me van a tener que prestar ustedes para la nafta para ir a entrenar...", le dijo Tévez a ‘Radio La Red’.

Jorge Carrascal sigue sonando con fuerza para llegar a la Juventus: así sería la operación

"En estos días seguramente diremos el nombre para la gente que necesita la vacuna, para las ollas populares. Queremos dejar claro en el contrato dónde va a ir, no quiero nada de plata, no quiero verla, quiero que vaya a dónde la estamos destinando, decidimos que eso es un bien y puede ayudar a muchas familias. Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores", agregó.

Por último, sobre el regresó del fútbol en Argentina, ‘El Apache’ expreso que “esto cambió el mundo, no solo el fútbol. No podemos exigirle algo a esta situación. Porque hay gente que se está muriendo y la está pasando realmente mal. Sería egoísta pensar solo en nosotros. Hay que ser responsable con lo que uno está diciendo”.

Publicidad