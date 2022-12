Eduardo Camavinga, el jugador que Rennes no le vendería a Real Madrid ni por 80 millones de euros

Zinedine Zidane quiere al joven volante del equipo francés vestido de blanco. Sin embargo, aún no se ve vía libre para adelantar la negociación.

Real Madrid se encuentra en plena recta final en la lucha por el título de la Liga de España. Sin embargo, en medio de ese tema, se habla de probables fichajes que quiere ZInedine Zidane vestidos con el uniforme blanco.

Uno de los nombres que se maneja es el de Eduardo Camavinga, quien con 17 años es figura del Rennes y una de las joyas del fútbol francés.

Y este miércoles, desde Rennes mandaron un mensaje claro sobre las aspiraciones del poderoso club español.

"La salida de Camavinga no se ha hablado. No ha habido nunca un interés real. Desde mi llegada, tenía claro que la haríamos con Camavinga en el proyecto. ¿Si el Real Madrid ofrece 80 millones como se dice por él? La respuesta es no. Queremos seguir con él", dijo Florian Maurice, director deportivo del Rennes al medio 'RMC Sport'.