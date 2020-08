"A Lionel Messi le importa cero el Barcelona y sus aficionados; estoy alucinando con su frialdad"

Han pasado cinco días desde que Lionel Messi le anunció al Barcelona su intención de no seguir en el club la siguiente temporada y en España no se habla de otra cosa diferente al futuro del argentino.

Este domingo el tema fue la decisión de 'La Pulga' de no presentarse a las pruebas del coronavirus para empezar con las prácticas, al mando del nuevo entrenador, el Ronald Koeman.

Así, Tomás Roncero, periodista del ‘Chiringuito de Jugones’, se fue lanza en ristre contra Messi al asegurar que al argentino “le importa cero el Barcelona y sus aficionados”.

"Se ha consumado el acto de alta traición más inaudito que yo he conocido en la historia del fútbol. Un club que ha cobijado a Messi con 13 años, que le ayudó a salir de un problema físico serio, que le dio a crecer, 20 años después, dice 'ahí te quedas, no aparezco, no quiero que cobres un duro (un peso)'", aseguró Roncero, reconocido seguidor del Real Madrid.

"No le ha dado nada de sensibilidad los culés que he visto llorando, derramando lágrimas, agarrándose a barrotes. Diecisiete días han pasado y ni una palabra para ellos. Hablo de los sentimientos, estoy alucinando con la frialdad de Messi. Ha dicho que se va, el Barca le importa cero. Ese es Messi, lo están conociendo”, finalizó el comunicador.

Habrá que esperar ahora el nuevo capítulo de la novela entre Messi y Barcelona, que vive por estos día una de sus peores crisis deportivas e institucionales.