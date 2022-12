A Modric e Isco ya no les duele nada y entrenan con Real Madrid: competencia para James Rodríguez

El croata y el español dieron el último paso en sus planes de recuperación incorporándose a la dinámica de grupo, del que se ausentó Ferland Mendy, último futbolista en caer lesionado en la plantilla del Real Madrid.

La mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid se inició con una foto de familia con los premiados en la gala de la FIFA "The Best" 2019 celebrada el lunes noche en Milán. Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Eden Hazard integraron el once del año, los mejores futbolistas en sus demarcaciones.

El galardón individual lo compartieron los cuatro jugadores con todos sus compañeros, en una foto que se realizaron antes del inicio de un entrenamiento del que se ausentó Mendy. El lateral francés se sometió a una resonancia magnética que confirmó las peores noticias para Zinedine Zidane, una nueva lesión muscular.

Se queda el técnico francés sin laterales izquierdos natos, con Marcelo aún lesionado y trabajando en solitario ya sobre el césped con y sin balón. Hasta su regreso, tendrá que improvisar Zidane, que cuenta con la opción de modificar la posición de Nacho Fernández o tirar del Castilla. Fran García ya se entrenó con el primer equipo.

Las buenas noticias para el técnico madridista las dieron Modric e Isco, que ya trabajan al mismo ritmo que sus compañeros una vez superadas sus lesiones musculares. Zidane decidirá si aún están cortos de forma para volver o si los introduce en la convocatoria para medirse el miércoles a Osasuna en el Santiago Bernabéu, donde serán baja por lesión Marco Asensio, Marcelo y Mendy.