“A Rakitic y Dani Alves los reciben como dioses, a mí me insultan a mi madre”: Sergio Ramos

El defensor del Real Madrid le respondió a los hinchas del Sevilla luego de que estos lo insultaran durante el partido que el equipo merengue empató 3-3, por octavos de final de la Copa del Rey.

"En ningún momento falté respeto a la afición. Me gustaría que me recibieran de otra manera pero no va a cambiar. Yo no voy a cambiar. A Rakitic y Alves, que no han mamado de aquí, se les recibe como dioses. A mí, se acuerdan y me insultan a mi madre", aseveró el capitán del Real Madrid, después del empate contra Sevilla.

Ramos afirmó que sigue respetando mucho al conjunto andaluz, en el cual jugó dos temporadas, y que se deben tomar medidas para que la afición no tenga un mal comportamiento: “El día que me entierren será así, con una bandera del Madrid y otra del Sevilla. Quizá el presidente deba tomar medidas para que esa gente no manche al resto de la afición, el sevillismo se merece respeto”.

"Son muchos años los que vengo viniendo aquí. El Sevilla siempre será mi casa piten unos u otros. Pero soy el capitán del Madrid y busco lo mejor para mi equipo", concluyó el defensor español.

Real Madrid, que avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey, volverá a enfrentar a Sevilla el próximo domingo, por la fecha 18 de la liga de España.