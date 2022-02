Adama Traoré: "Mi intención siempre fue volver al Barcelona, es lo que quería"

El jugador Adama Traoré, que en el pasado mercado de invierno llegó al Barcelona cedido por el Wolverhampton Wanderers, reconoció que siempre tuvo la intención de volver a vestir la zamarra azulgrana cuando en el año 2015 dejó el club y empezó su aventura en el fútbol inglés.

“Sabía que mi intención siempre fue volver, pero a veces se toman diferentes caminos. Lo más importante es que el objetivo sea claro y he llegado aquí, que es lo que quería desde el primer momento”, explicó el internacional español en una entrevista a los medios de comunicación de la entidad.

Formado en La Masia, Adama dejó el club azulgrana en 2015 para iniciar una etapa en la Premier League que le llevó al Aston Villa, al Middlesbrough y a los 'Wolves', su último equipo antes del viaje de regreso a LaLiga.

De momento, jugará cedido en el Camp Nou hasta el mes de junio de 2022, si bien el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya dejó entrever en su presentación como nuevo jugador azulgrana que la intención del club es hacerse con la propiedad del delantero.

“Las decisiones importantes siempre las comento con la familia, que siempre me acompaña en los buenos y malos momentos. Pero en este caso lo tenía bastante claro, el Barça es mi casa y quería volver, y tenía todo el apoyo de la familia. Me llamaron y me comunicaron la oportunidad de volver, fui rápido en tomar la decisión”, reveló el jugador en la entrevista.

Adama debutó de la mano del argentino 'Tata' Martino con el primer equipo del Barça el 23 de noviembre de 2013 con 17 años y 9 meses, una fecha que todavía recuerda "con mucha alegría".

"El míster, Tata Martino, me dijo que estuviese tranquilo y fue increíble. Además, entré por Neymar, a quien admiraba y admiro como jugador. Fue una gran alegría estar con grandes jugadores en el campo, es un recuerdo muy bonito. En cuanto al primer gol, fue contra el Huesca en la Copa, y fue un gol muy especial”, rememoró.

Ahora, con 26 años, dice ser "mucho más maduro", algo que ya demostró en su primer partido a las órdenes de Xavi en la victoria (4-2) del Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, donde sirvió una asistencia y fue el delantero más desequilibrante de su equipo, especialmente en el primer tiempo.

"Tengo la experiencia del fútbol inglés, pero sin dejar todo lo que he aprendido aquí desde pequeño en la escuela azulgrana. Todo me ha dado experiencia y me ha hecho crecer como jugador”, puntualizó