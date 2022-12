Adrián Ramos: “Cuando puedo veo los partidos del América, siempre he tenido en mente volver”

El delantero colombiano, quien actualmente se encuentra en el Granada, de España, habló con GolCaracol.com sobre su actualidad, el anhelo de volver a Selección a pesar de la competencia que hay, y de un posible regreso al elenco ‘escarlata’.

Adrián Ramos, de gran recorrido por el fútbol internacional, y de pasado en el América de Cali, siempre es uno de los nombres con los que la hinchada ‘escarlata’ espera contar en algún momento, por su experiencia y su aporte goleador.

Por esa razón, el delantero, quien milita actualmente en el Granada, de España, charló con GolCaracol.com sobre la posibilidad de volver al rojo vallecaucano.

Además, Ramos contó sobre los momentos complicados que ha vivido por lesiones en suelo español, de los objetivos personales y grupales que tiene con su equipo.

Por último, el delantero se refirió a la Selección Colombia, en la que ha tenido la oportunidad de estar, aunque en la actualidad no ha podido integrar, por sus lesiones y también destacando que “por los futbolistas que están muy bien en la actualidad”.

¿Cómo se siente con su actualidad en el Granada?

“Bien, yo creo que después de todo lo que pasó acá, nuevamente el equipo ha recuperado la categoría y se ha tenido un buen arranque, a pesar de que no esté participando mucho, pero estoy contento y tranquilo, trabajando mucho”.

¿Cómo fue ese momento de tener que descender y estar en segunda?

“Fue algo complicado, difícil en su momento, hubo muchas dificultades, pero al final se superaron, recuperamos la categoría. En lo personal tuve tiempos complicados, pero ya estoy con salud, volviendo a poder estar entrenando más seguido”.

¿Qué expectativas hay en esta temporada, ya en primera división de España?

“Yo creo que el equipo tiene un mensaje claro y es de ir día a día, partido tras partido, estamos tratando de sacar buenos resultados, que seamos más fuertes, se consolide en su juego y esperemos que todo salga bien. En lo personal espero tener un buen estado de forma, marcar goles y ayudar al equipo”.

Con su experiencia, ¿qué papel adicional cumple dentro del plantel?

“Uno trata de poder aportar lo máximo, lo que se pueda dentro del campo. Con mi comportamiento y mi experiencia, cuando eres mayor los jóvenes te miran más, entonces hay que dar ejemplo y así ayudarlos a mejorar”.

¿Siente que ya no tiene lugar en la Selección Colombia?

“Todo jugador quiere ir, el caso mío también es así, pero para poder ir hay que estar con ritmo, en buena forma, en un buen nivel y más ahora que tiene futbolistas que andan muy bien en mi posición. Voy poco a poco, si se da la oportunidad de volver sería algo maravilloso, pero ahorita estoy pensando en poder competir bien”.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Granada?

“Tengo contrato hasta diciembre, ya veremos qué puede pasar en estos meses que restan, sabemos que en el fútbol cada día es diferente, se te dan muchas oportunidades, pero estoy viviendo el presente. Si el club desea continuar conmigo, si llegamos a un acuerdo yo me quedaría con gusto".

¿Piensa volver al América?

“Yo siempre lo he manifestado, siempre he tenido en mente volver al América, esto en el fútbol día a día va cambiando, tocaría esperar. Siempre he estado en contacto con la gente del América, siempre han mostrado su interés, pero respeto mi contrato y no puedo decir nada más”.

¿Mira los partidos del equipo ‘escarlata’?

“Sí, por ahí cuando se puede miro los partidos. América está compitiendo, dando la pelea y espero que sigan así y que estén en las primeras posiciones y que puedan cumplir los objetivos”.