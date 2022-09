Alcaldía de Madrid condenó los insultos racistas de seguidores del Atlético Madrid contra Vinícius

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó este lunes que le "avergüenza" que el domingo hubiese aficionados del Atlético de Madrid que profirieron insultos racistas contra el jugador del Real Madrid , Vinícius Junior , y ha abogado por "identificar" a esas personas porque "no son dignos ni merecedores" de entrar al estadio 'rojiblanco'.

En un acto municipal, el alcalde condenó "total y absolutamente" los "lamentables" insultos racistas que se produjeron el domingo anterior en el Civitas Metropolitano contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, en el derbi que enfrentó a los dos equipos madrileños.

"No tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo" sino "en ningún estado de la vida, por supuesto, y además yo creo que lo que hay que hacer es identificar a esas personas que los profirieron, porque creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar" en el estadio del Atlético de Madrid, reprobó Almeida.

Este tipo de conductas, ha argumentado esa postura, es “absolutamente reprochable y condenable”.

"Y además, lo digo ya desde la doble perspectiva de alcalde de Madrid y, como ustedes saben, aficionado al Atlético. A mí me avergüenza que hubiera aficionados del Atlético de Madrid que fueran capaces de proferir este tipo de insultos racistas", apreció.

Las declaraciones del burgomaestre de la capital de España se suman a las distintas voces que se han levantado en la defensa del delantero del Madrid, que ha sido víctima de insultos desde los días previos al derbi madrileño, en el que los dirigidos por Carlo Ancelotti, se impusieron 1-2 y continúan con puntaje perfecto en 6 fechas de la Liga de España.

Entre distintas figuras como Neymar Jr, Raphinha, Richarlison, exjugadores históricos como el lateral Roberto Carlos, Dani Alves e incluso Pelé han aportado en el ferviente rechazo de los improperios contra el goleador de los 'merengues'.