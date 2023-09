Almería, de la mano de Luis Javier Suárez, tendrá una prueba de 'oro' frente al Sevilla, por Liga

El Sevilla y el Almería tienen este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán una nueva oportunidad, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, para iniciar la escalada en la tabla, en al que el conjunto de José Luis Mendilibar está al borde de los puestos de descenso y el de Vicente Moreno colista y como el único de la categoría que aún no ha ganado.

Los sevillistas se presentan después de que el sábado no pasaran del empate a cero en Pamplona ante Osasuna, en un partido en el que el conjunto hispalense tuvo los conceptos mas claros pero en el que volvió a fallar la claridad ante el marco rival, lo que se ha traducido en que solo haya ganado hasta ahora una sola vez, en su anterior comparecencia como local en LaLiga, ante Las Palmas (1-0).

El Almería, por su parte, afronta otra 'reválida' con la que despejar las dudas que, por los resultados, se ciernen sobre el buen funcionamiento de un equipo que no ha conseguido mantener su portería a cero en ninguno de los seis partidos que ha disputado y al que los goles que hace no le dan para lograr la victoria.

Publicidad

El equipo hizo otra vez un buen partido el sábado frente al Valencia en el Horse Power Stadium (2-2), ante el que logró empatar por dos veces el marcador y dispuso de ocasiones que el meta Mamardashvili desbarató para impedir que los de Vicente Moreno consiguieran el primer triunfo de la presente temporada.

El entrenador valenciano podría introducir cambios, si bien de Villarreal al choque del sábado no hizo variación ninguna, pero en esta ocasión las modificaciones vendrían en ataque, por donde podría aparecer para ser titular Ramazani, que no aparece como titular desde el partido frente al Celta de Vigo.

Arribas parece seguro, al igual que Suárez, que podría aparecer en punta, con Melero por detrás, o como segundo punta y utilizar a Koné como referencia arriba.

Publicidad

Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic; Juanlu, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa; Fernando, Sow; Ocampos, Suso, Lukebakio; y En-Nesyri.

Almería: Maximiano; Chumi, Édgar, César Montes, Akieme; Baba, Lopy; Ramazani, Gonzalo Melero, Sergio Arribas; y Luis Suárez.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Publicidad

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 12:00 p.m. (hora de Colombia)

-----------

Publicidad

Puestos: Sevilla (17º. 4 puntos). Almería (20º. 2 puntos).

La clave: El Almería está obligado a no desaprovechar las ocasiones que fabrica, que son muchas y que le hace ser uno de los que más llega a la portería contraria, aunque luego no las marca. En el Sevilla están igual, se acercan mucho al área rival pero no hay definición.

El dato: El Sevilla ha obtenido cinco victorias y dos derrotas en las siete ocasiones en las que el Almería ha visitado el Sánchez-Pizjuán y ha ganado por idéntico marcador (2-1) los tres últimos partidos de la serie. Los triunfos visitantes fueron en el primer partido en Primera entre ambos, con un 1-4 en la campaña 2007-08, con Emery de técnico; y la segunda en la 2010-11, un 1-3 que no le sirvió al final para salvarse.

Las frases:

Publicidad

Mendilibar (entrenador del Sevilla): "Está claro que nos está faltando definición".

Vicente Moreno (entrenador del Almería): "Es un partido para sufrir, como el día de Villarreal, pero me gustaría disfrutarlo también. Lo podemos disfrutar si hacemos las cosas bien y llevar el partido a donde hay que llevarlo".

El entorno: La hora, la distancia y al ser día laboral puede hacer que no sean muchos los aficionados almerienses que se den cita en el Sánchez-Pizjuán. El otro inconveniente para la afluencia de espectadores es que se espera mucho calor durante el partido.