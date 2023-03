Álvaro Morata bromeó tras gol a Girona: "Si no llega a valer me vuelvo en bicicleta a casa"

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, bromeó este lunes 13 de marzo, tras el triunfo por 0-1 en Girona, que si no llega a validar el VAR su gol en el minuto 91 se tendría que haber vuelto a Madrid en "bicicleta", porque sus compañeros le estaban "echando la bronca" por tocar el balón en esa acción, y expresó que "podría llevar quince goles y por fin el VAR" le ha dado un tanto.

"Para mí, era muy claro (que era gol), pero si no llega a valer me vuelvo en bicicleta a casa. Me estaban echando la bronca, porque la tocaba. No sé si iba dentro o fuera. Podría llevar 15 goles, hoy (lunes) por fin el VAR me lo ha dado y estoy contento", explicó a 'Dazn', donde dijo que empujó la pelota en el 0-1 "por si acaso".

"Verla por ahí y no meterla... Igual me hubieran echado más la bronca si no entraba y no la empujaba", continuó el atacante, suplente por cuarto choque consecutivo.

"Estoy aquí para ayudar, quiero jugar como todos mis compañeros, pero estoy muy contento por mi trabajo y mi actitud. No es fácil muchas veces entrar y hacerlo bien. Ojalá sigamos en esta línea. Se nota que estamos fuertes todos juntos y a seguir así", repasó Ávaro Morata.

"El objetivo es el Valencia (el siguiente encuentro de LaLiga Santander, el próximo sábado en el Metropolitano), como dice el jefe (en referencia al entrenador, Diego Simeone), partido a partido. A seguir trabajando y peleando. A descansar mañana (martes), y pasado mañana a estar enchufados", apuntó el delantero del conjunto 'colchonero'.

Otras declaraciones:

Por su parte, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, remarcó tras ganar este lunes en Montilivi (0-1) que el equipo sumó "tres puntos muy, pero muy buenos", en un partido "duro y difícil" y en un estadio en el que siempre le cuesta porque el Girona "compite muy bien".

El entrenador 'rojiblanco' también aseguró que el Girona pudo hacer "más daño" en el primer tiempo "en alguna transición", pero matizó que "también es verdad que a partir del minuto 20-25 el equipo tuvo situaciones importantes".

Simeone admitió que el Atlético no pudo ser tan "contundente" como en el partido contra el Sevilla (6-1), pero celebró que los cambios dieron "un poco más de vitalidad ofensiva" a su equipo porque Rodrigo de Paul, Ángel Correa, Álvaro Morata, Saúl Níguez y Axel Witsel entraron bien al encuentro.

El técnico también apuntó que "está claro" que cuando el 'Atleti' "juega en equipo, pensando en solo una cosa, las cosas se encaminan".

Simeone también se refirió al defensa del Girona, Arnau Martínez, relacionado con el equipo 'colchonero': "Es un futbolista completo, joven, que trabaja bien, que tiene valentía, que puede jugar por dentro y atacar por fuera. Es un chico que está creciendo muy bien en el Girona".