Álvaro Morata, la gran figura 'colchonera' en el 3-1 sobre Real Madrid, por la Liga de España

Cinco goles en cinco jornadas completan el mejor inicio liguero de la carrera de Álvaro Morata, el MVP del último derbi contra el Real Madrid, directo a la cima de la clasificación de máximos goleadores de esta temporada, a la altura de Jude Bellingham y Robert Lewandowski con un encuentro menos, con el mejor promedio goleador por 90 minutos y dentro del 'top' cinco en ese sentido en las grandes Ligas europeas.

Dos cabezazos, uno en el minuto 4 y otro a los 32 segundos del inicio de la segunda parte, agrandaron las cifras y la trascendencia del atacante madrileño en la puesta en escena de este curso. Ya marcó una diana en el 3-1 del principio de la Liga al Granada y otras dos en el 0-7 con el que se impuso al Rayo, entonces como suplente dentro de la competencia por una plaza en el esquema de Diego Simeone entre él y Memphis Depay.

"Necesito sentirme importante. Ahora, este año me siento más importante que otros años aquí. Esperamos que sigamos ganando, porque tengo muchas ganas de ganar un título con la camiseta del Atleti", expresó minutos después del triunfo ante el Real Madrid en declaraciones a 'Dazn', tras firmar su doblete número 21, el sexto con el club rojiblanco, con el que ya ha marcado 42 goles en 112 duelos entre todas las competiciones.

¿Y por qué se siente más importante? "Quizá también soy más mayor. Tengo más madurez. Igual, mis compañeros me ven de una manera diferente. He vivido más experiencias en los años anteriores y al final yo soy persona y me afecta. He llegado aquí, a un club como el Atleti, que quien me conoce sabe lo que he pensado durante toda mi vida. Cada vez noto más el apoyo del gente del Atleti, cada vez me conocen más como persona y eso me ayuda a hacer mejor mi trabajo", expuso.

"Creo que he mejorado con el paso del tiempo. Estoy más preparado. Tengo más madurez. Muchas veces cuando alcanzas la madurez total es cuando te tienes que retirar, pero primero quiero ganar un título con el Atleti. Quiero retirarme del fútbol habiendo ganado un título con el Atleti", proclamó en la sala de prensa del Cívitas Metropolitano, del que salió aclamado por su hinchada cuando fue reemplazado en el minuto 86 por Memphis.

Ocho goles en sus últimos once compromisos de Liga

Ni en el Real Madrid ni en el Juventus ni en el Chelsea, los otros tres clubes de su carrera, había empezado la competición liguera con tanta producción como ahora, con sus cinco goles en cinco partidos (el Atlético tiene uno menos, porque se aplazó el duelo del pasado 3 de septiembre ante el Sevilla por la DANA).

Si se mira más atrás en el campeonato español, el atacante de 30 años suma ocho aciertos en sus últimos once compromisos en el torneo.

Nadie promedia tantos goles por 90 minutos como él en los primeros pasos de esta temporada en LaLiga EA Sports, según datos de la plataforma de estadística 'Be Soccer Pro'. Su 1,29 es inigualable para el resto. Para Sergio Arribas, del Almería, con 0,87; Jude Bellingham, del Real Madrid, con 0,76; Robert Lewandowski, del Barcelona, con 0,73; y Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, con 0,68.

Dentro de las grandes ligas europeas, es el quinto, por delante de Erling Haaland, con 1,22, pero por detrás del delantero del Stuttgart Sehrou Guirassy (1,92); el atacante del París Saint Germain Kylian Mbappé, con 1,69; el goleador del Bayern Múnich Harry Kane, con 1,35; y del joven de 20 años Maximilian Beier, del Hoffenheim, con un promedio de 1,30.

En verano, Italia y Arabia Saudí pujaron por él. "Yo no controlo el mercado. Tuve posibilidades de marcharme, pero me senté con el míster (Diego Simeone, primer entrenador del Atlético) y Gustavo López (uno de sus ayudantes en el cuerpo técnico), tuvimos una conversación los tres cara a cara. Yo le dije la situación y él me dijo que no me moviese, que iba a ser importante para el equipo", repasó. Lo es: cinco goles en cinco jornadas. El próximo jueves espera Osasuna en El Sadar.