Álvaro Morata, nuevo jugador de Chelsea tras salir de Real Madrid

La prensa española, que había adelantado la operación, indica que el jugador fue transferido por 80 millones de euros.

Real Madrid y Chelsea hicieron oficial este miércoles su acuerdo para el pase del atacante Álvaro Morata desde el club español al inglés, a la espera de la negociación personal con el jugador y el reconocimiento médico.

"El Real Madrid CF y el Chelsea FC han acordado el traspaso del jugador Álvaro Morata, pendiente del reconocimiento médico pertinente. El club quiere mostrar su agradecimiento por estos años de dedicación y profesionalidad, y por su comportamiento ejemplar desde su formación en nuestra cantera hasta su trayectoria con el primer equipo", afirmó el Real Madrid, vigente campeón de España y de Europa, en un breve comunicado en su página web.

El Chelsea también confirmó en su página web el acuerdo, que había sido avanzado unas horas antes por la prensa.

"El Chelsea Football Club y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso de Álvaro Morata a Stamford Bridge. El traspaso está ahora sujeto a la negociación de los términos personales y al reconocimiento médico", señalaron los Blues.

Ninguno de los dos equipos habla de las cuestiones económicas, pero el diario deportivo Marca publicó que rondaría los 80 millones de euros (92 millones de dólares).

Esa cantidad convertiría a Morata en el jugador español más caro de la historia, superando el traspaso de Fernando Torres del Liverpool al Chelsea en 2011, por más de 58 millones de euros, destacaron los medios españoles.

La prensa deportiva española ya había informado sobre el deseo del jugador español de abandonar el Real Madrid desde el final de la última temporada, por la falta de minutos ante la competencia que supone el tridente ofensivo de la BBC (Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo).

Aunque en un principio se había especulado con un posible interés del Mánchester United, en los últimos días había vuelto a tomar fuerza la posibilidad del Milan o del Chelsea.

Morata (24 años) abandonará Estados Unidos, donde el Real Madrid está preparando la nueva temporada, para desplazarse a Londres.

Regreso fugaz

Según la prensa británica, el contrato sería por cinco años y el salario alcanzaría las 150.000 libras (170.000 euros) semanales.

Morata regresó al Real Madrid hace un año después de pasar por la Juventus. La pasada temporada logró 20 tantos en 43 partidos y conquistó la Liga de Campeones y la Liga española.

En el Chelsea debería servir de reemplazo a su compatriota Diego Costa, que no entra en los planes del entrenador Antonio Conte.

El pasado día 11, la prensa británica señalaba que Morata se había convertido en una prioridad para Conte después que el belga Romelu Lukaku (Everton) fichara por el Mánchester United.

Conte ya había sido el valedor de Morata en su fichaje por la Juventus en 2014, aunque no pudieron trabajar juntos porque poco después el técnico llegó a un acuerdo para entrenar a la selección de Italia.

"Estoy en deuda con él porque fue el técnico que más ha confiado en mí, el que más me ha querido y el que me hizo sentir que podía jugar al más alto nivel", declaró en abril Morata al diario británico The Guardian para hablar de Conte.

"Aunque todavía no he tenido la suerte de jugar con él, sé que tarde o temprano lo haré", dijo entonces.