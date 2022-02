Andoni Iraola: "Benzema y Vinicius son determinantes, pero no hay que enfocarse solo en ellos"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el brasileño Vinicius Júnior y el francés Karim Benzema son "determinantes y están marcando las diferencias" en el Real Madrid, aunque admitió que hay más jugadores "importantes" en el ataque del conjunto que dirige Carlo Ancelotti.

Cinco derrotas y un empate, que se resumen en un punto de los últimos dieciocho posibles, es el pobre balance que registra en lo que va de año el equipo que dirige Andoni Iraola, que no celebra un triunfo en Liga desde el 18 de diciembre de 2021, frente al Alavés.

"La Copa del Rey te quita algo de físico, pero no creo que sea el principal motivo de esta mala racha. Estamos siendo menos eficaces que antes, sobre todo de cara a gol, y hay que seguir insistiendo y teniendo volumen ofensivo como en Elche, que el equipo creó y generó, aunque solo hicimos un gol", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El Rayo recibe esta jornada al líder del campeonato, el Real Madrid, al que ganó en el último derbi disputado en Vallecas en abril de 2019.

"Claves para ganar al Real Madrid hay muchas. Hay que hacer las cosas muy bien para ganar a un equipo así y además deben pasar cosas a tu favor, como ocurrió con el día del Barcelona, que ellos fallaron un penalti y nosotros acertamos", declaró.

"Venimos de un partido como el de Elche, que el equipo jugó bien, pero no lo competimos bien. Al final no estamos rentabilizando el hecho de jugar bien y eso contra un rival de estos no te lo puedes permitir. En eso hemos insistido durante la semana", apuntó.

"Sabemos de la dificultad, pero también un partido contra el Real Madrid te puede suponer menos presión y tener más claro lo que tienes que hacer. Tienes que estar atento noventa y tantos minutos. No puedes cometer errores, sobre todo errores con valor gol, que son los que el otro día en Elche nos penalizan. Eso ante el Real Madrid todo el mundo lo tiene claro y ese grado de atención nos puede venir bien", señaló.

"Creo que en el partido de mañana habrá escenarios en los que tengamos que estar en bloque más bajo y no dejar tanto espacio a la espalda, porque ellos también te van a someter. No puede elegir qué va a pasar en los partidos, sobre todo ante rivales de este tipo, y tenemos que manejar tanto con balón, presionando más altos, como cuando estemos un poquito más sometidos. En todas las fases tenemos que ser competitivos", manifestó.

Preguntado sobre su opinión acerca de los atacantes del Real Madrid, Iraola destacó al brasileño Vinicius Júnior y al francés Karim Benzema, aunque también advirtió del resto de delanteros.

"Benzema y Vinicius son muy determinantes. Creo que están marcando las diferencias, pero no hay que enfocarse solo en ellos. El otro día Asensio desatascó el partido y te lo soluciona. En la primera vuelta, Kroos llega desde atrás y te hace gol. Al final tiene jugadores buenísimos y por eso son el Real Madrid. Son prácticamente los mejores en todas las estadísticas y no se basan solo en un jugador, como en otros equipos", concluyó.