Andoni Iraola: "El objetivo hasta el final es seguir siendo ese equipo reconocible"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que espera un Villarreal "muy difícil de ganar" en Vallecas, donde celebrarán la permanencia en un partido con poco en juego, pero en el que tienen el objetivo de seguir "siendo ese equipo reconocible" de toda la temporada.

El Rayo recibe esta jornada al Villarreal, cuya ambición en este tramo final de curso está en pelear la sexta plaza que da acceso a la Liga Europa con la Real Sociedad.

"Espero un Villarreal muy difícil de ganar. Viene de hacer una temporada magnífica, de ponerle las cosas complicadas al Liverpool en semifinales de Liga de Campeones y está sabiendo compensar eso con su marcha liguera. Es un equipo necesitado a nivel de puntuación, porque tiene aspiraciones de jugar Europa la temporada que viene y sobre todo porque si tú no estás bien, te domina", dijo Iraola, en conferencia de prensa, tras el entrenamiento vespertino.

"Es un equipo en el que sus jugadores te cogen muy buenas posiciones y tiene un juego posicional de los mejores del campeonato. Si les dejamos jugar con esa tranquilidad e interpretando un poco el juego, como ellos son capaces de hacer, lo tendremos muy complicado", señaló.

En este tramo final de temporada, en el que el Rayo ya está salvado, se enfrentan a Villarreal, Mallorca y Levante.

"No hemos tenido mucha suerte en este calendario final. Estamos jugando contra equipos que se están jugando cosas muy importantes. Ya nos pasó el otro día en Getafe. Nos volverá a pasar seguramente ante el Mallorca y el Levante. Tenemos que ser un equipo intenso y que estemos apretados y sintamos esa necesidad", confesó.

"Queremos hacer un buen partido delante de nuestra gente, porque nosotros no somos el típico equipo que juega relajado. Si jugamos relajados, vamos a ser peores. Llevo casi dos años con este grupo y nos vamos conociendo. Necesitamos estar concentrados y muy intensos. No regalar un saque de banda, no regalar un saque de puerta, porque empiezas a regalar pequeñas cosas y ahí no somos un equipo que pueda hacer frente al Villarreal", comentó.

"El objetivo es seguir jugando como lo estamos haciendo los últimos partidos. Hay que seguir siendo ese equipo que es muy reconocible, que cuando tiene que dominar el partido lo domina y cuando tiene que defender estamos defendiendo y concediendo muy poco a nivel defensivo. Nos falta lo que nos ha faltado un poco esta segunda vuelta, que es traducir las ocasiones en más goles a favor", concluyó.