Ángel Correa tras marcar doblete con el Atlético de Madrid: "Ha sido una temporada dura para mí"

Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, admitió este sábado, tras la victoria contra el Girona (2-1), que es una temporada "dura" para él "por las pocas oportunidades" que ha tenido, en referencia a que sólo haya disputado de titular sólo dos de los once encuentros oficiales de esta campaña, aunque haya participado en todos, porque él "trabaja" para formar en la alineación inicial.

"Es una temporada dura en lo personal para mí, por las pocas oportunidades que he tenido. El 'Cholo' (Simeone) ha apostado por otros compañeros que lo han hecho muy bien al principio de temporada. Me quedaba seguir trabajando y aprovechar las ocasiones cuando me toque para hacer lo mejor para el equipo", señaló en rueda de prensa tras marcar los dos goles del triunfo de su equipo frente al Girona.

Publicidad

"No pocas oportunidades porque creo que he participado en todos los partidos, pero uno cuando es futbolista trabaja para ser titular los máximos partidos posibles. Sé que es muy difícil acá en el 'Atleti', con la calidad de jugadores que hay arriba. Es una competencia sana. Es una decisión difícil que tiene el entrenador siempre", abundó.

Correa consideró que "complicado, no es nada fácil" asumir la suplencia. "Los futbolistas nos preparamos para jugar los máximos minutos posibles, queremos estar siempre en la cancha, por ahí el entrenador decide otra cosa y nosotros tenemos que aceptarlo. No queda otra", añadió.

Antes, en declaraciones a 'Movistar', Correa admitió que el Girona hizo "sufrir hasta el final" a su equipo para lograr la victoria. "También hemos hecho cosas muy buenas y sabemos que tenemos muchas cosas por corregir. Tenemos pocos días y un partido muy importante el miércoles (contra el Brujas en la Liga de Campeones)", valoró el atacante, que marcó los dos goles de la victoria, el primero a pase de Antoine Griezmann.

"Fue una linda jugada y un gran centro de Antoine. Pude entrar yo ahí, en el segundo palo y pudo terminar en gol, así que muy contento. Sin duda, uno siempre tiene que estar preparado para cuando le toque jugar hacerlo lo mejor posible y hoy fue así para mí, así que estoy feliz", continuó el atacante.