"Anoeta no es el campo en el que más suerte hemos tenido”: Luis Enrique

El técnico de Barcelona afirmó que el enfrentamiento, por los cuartos de final de la Copa del Rey, frente a la Real Sociedad, será un partido complicado.

El equipo de Lionel Messi visitará Anoeta el próximo 19 de enero, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, la vuelta se jugará el 26 del mismo mes en el Camp Nou, de Barcelona.

"No es el campo en el que más suerte hemos tenido. Yo, como entrenador, no he ganado nunca", dijo Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra Las Palmas.

"Será una eliminatoria difícil. La Real Sociedad sin lugar a dudas es uno de los equipos que mejor fútbol hace y lo está trasladando a los resultados con un trabajo impecable de Eusebio y sus jugadores, y será una eliminatoria apasionante", concluyó Luis Enrique.

James Rodríguez y Daniel Torres son los únicos colombianos en esta fase de la Copa.

Los otros enfrentamientos de los cuartos de final de copa son:

Alcorcon vs. Alavés (Daniel Torres)

Atlético de Madrid vs. Eibar

Real Madrid (James Rodríguez) vs. Celta