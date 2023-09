Antoine Griezmann, emotivo por el triunfo en el derbi: "Estoy muy orgulloso de estar en el Atlético"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras el triunfo por 3-1 en el derbi sobre el Real Madrid, que su hijo irá este lunes "orgulloso al colegio con la camiseta del Atleti", apuntó que intenta "ser un ejemplo en todo" sobre el terreno de juego y remarcó que el equipo tenía ganas de "demostrar" que la derrota por 3-0 contra el Valencia fue "un accidente".

Cuando lo aclamó todo el público del Metropolitano, "estaba a puntito de que alguna lagrimita caiga". "Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Lo iba a dejar todo en el campo para volver a escuchar ese cántico y muy emocionado. Mañana (lunes), mi hijo va a estar feliz y orgulloso al cole con la camiseta del Atleti", declaró a 'Dazn' al término del choque.

Griezmann marcó uno de los tres goles. "Estoy buscando estar más cerca del área, donde más puedo hacer daño. Hay veces que no entro en juego, entonces me lleva a bajar a venir a tocar el balón, pero no es lo que necesita el equipo. Estar más arriba, tocar igual menos balones, pero hacer más daño", analizó el delantero francés.

Jugadores de Atlético de Madrid y un festejo de gol frente al Real Madrid, por la Liga de España. OSCAR DEL POZO/AFP

También se sacrificó en defensa. "El 'Cholo' (Diego Simeone) tiene mucho que ver. Al final, soy un jugador de equipo. Intento ser un ejemplo en todo. Hay veces que hace falta estar abajo, despejar balones desde el punto de penalti, defender... Me sale normal. Es algo que siento. Veo a todos mis compañeros que están todos atrás defendiendo, pienso que no puedo fallarles y tengo que ayudarles", valoró Antoine Griezmann.

"Salimos muy bien la primera parte, pero al final hemos estado demasiado atrás dejándoles jugar y nos han hecho mucho peligro, mucho daño. En la segunda, salimos más fuertes, más arriba y eso nos ayuda a meter el tercero. Contento con el rendimiento del equipo. Se ve que ya en los entrenamientos estamos más fácil con el balón y nos da confianza a la hora de jugar. Era un accidente en Valencia y teníamos ganar de demostrarlo", terminó el delantero del Atlético de Madrid.