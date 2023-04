Antoine Griezmann: "Estoy en la versión más completa de mi carrera, pero no he llegado a mi techo"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, explicó este domingo, tras sus goles en la victoria por 2-1 al Almería, que "todavía" no ha "llegado" a su "techo" y expresó que le debe "todo" de su mejor versión a Diego Simeone, que es el "mejor entrenador posible" para el conjunto rojiblanco.

"Estoy en la versión más completa (de su carrera) a nivel de asistencia, de juego y de goles. Antes, el juego en el Atleti era más vertical, con mucha más profundidad, mucho más de buscar el espacio y ahora tenemos jugadores que les gusta más asociarse. Tengo que adaptarme a eso. Intento buscar ahí mi sitio. Estoy muy feliz con mi rendimiento este año, pero yo creo que todavía no he llegado a mi techo. Ojalá lo pueda conseguir cuanto antes. Me estoy acercando más al área, en la selección es diferente", explicó en rueda de prensa en el Metropolitano al término del choque.

"Estoy haciendo goles y estando a mi mejor nivel gracias a mis compañeros. Sin ellos, no puedo hacer nada. El fútbol es un juego de equipo, de compañeros y vestuario. Lo estamos viviendo muy bien el día a día en el vestuario. Cuando estoy feliz fuera del campo se nota dentro", abundó el atacante, que ha reencontrado su versión determinante del pasado, tras su regreso al club rojiblanco en el verano de 2021, tras su ida y vuelta a Barcelona.

"Cuando he llegado aquí sabía que me tenía que hacer pequeño, por todo lo que había hecho a la afición. He trabajado. Este año empecé por temas de contrato jugando sólo 30 minutos, pero me daba iugal, porque yo quería estar aquí. Al final, trabajando el fútbol te da. Los compañeros ven que no dejas de trabajar, luchar y al final todo el esfuerzo que hice desde que he llegado el año pasado hasta el comienzo de esta temporada está dando fútbol. Disfruto mucho en el campo", valoró.

Publicidad

Y destacó el mérito en todo eso de Diego Simeone, su entrenador, y en la reacción del Atlético en esta temporada: "Para mí, Cholo es el mejor entrenador posible para el Atleti. Tiene ADN atlético. (Cuando no acompañaban los resultados) son momentos que hay que hacerse pequeños y seguir trabajando como lo hemos hecho en noviembre o diciembre".

"Después del Mundial empezaron los resultados, nos dieron confianza y este equipo y estos compañeros tienen el nivel para ganar en cualquier estadio y disfrutando jugando al fútbol", continuó el internacional francés, que se acercó a charlar con el técnico en un momento de la primera parte: "Son cosas que veo en el campo para ir a presionar, veía que ellos salían demasiado fácil y fui a hablar con él a ver qué podíamos arreglar, porque lo ve enseguida".

"Él sabe que yo le debo todo. Este nivel se lo debo a él, al 'Profe' Ortega, a los compañeros también, que sin ellos es imposible estar a ese nivel, por el Cholo lo doy todo, por este equipo, por este escudo. Estoy muy feliz aquí", remarcó.

Publicidad

Antes, en declaraciones a 'Movistar', Griezmann admitió del duelo ante el Almería: "Nos está costando cerrar los partidos. Nos pasó en Vallecas, hoy también y hay que mejorar en esa parte y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Y feliz con el rendimiento del equipo. Nos ha costado cerrar el partido. Hemos dado dos veces al palo, quizá puede haber un penalti para nosotros, pero es lo que hay. A seguir trabajando, pensar en lo nuestro y dar el nivel que queremos estar y la gente espera".

"El domingo tenemos un bonito partido (contra el Barcelona) y habrá que pelear", añadió Griezmann, feliz por la actuación de su compañero Yannick Carrasco: "Ha hecho un trabajo increíble. Todo el peligro llegó por su lado. Invito a todos a seguir trabajando y disfrutando en el campo", apuntó.