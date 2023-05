Antoine Griezmann sueña con ser leyenda del Atlético Madrid: "Quiero que me recuerden en este club"

El francés Antoine Griezmann, autor de dos tantos en la victoria del Atlético ante el Cádiz (5-1), declaró que está muy contento por la victoria y los dos goles que ha anotado y que espera ser recordado en el club como una leyenda "dentro de muchos años".

"Estoy muy contento del partido. No me dieron el premio al mejor jugador del mes de abril y estaba enfadado. He disfrutado mucho. Es una alegría haber metido cinco goles y haber hecho un buen partido", dijo el futbolista a Dazn.

Sobre los dos tantos anotados, Griezmann explicó que habló con Carrasco antes del partido y acordaron que éste se fijase en el pase atrás. "He hablado con él y dijimos que si él estaba adelante, el pasé atrás existía y así fue en el primer tanto. En el segundo tuve un buen entendimiento con Lemar".

El futbolista quiere batir el récord de máximo goleador de la historia del Atlético, que ostenta Luis Aragonés. "Los máximos goleadores del club son leyendas y sí que me gustaría que me recordasen por eso en este club dentro de muchos años. Lucho por eso", manifestó.

En cuanto a si el Atlético podría estar disputando el título si no hubiese hecho un mal campeonato antes del mundial, Griezmann declaró: "Puede ser, pero hay que disfrutar el presente y no pensar en el pasado. Hay que seguir adelante y quedar lo más arriba posible y ya pensaremos en el año que viene".

El francés, campeón del mundo en 2018, ha sabido ser uno de los principales estandartes del Atlético de Madrid en materia ofensiva de la última década. Con la camiseta del conjunto 'colchonero' ha marcado 153 goles y asistiendo en 72 ocasiones, disputando 335 encuentros.

Tras su regreso al conjunto 'blanquirojo' luego de su aventura por Barcelona, Antoine se ha convertido en parte regular del once titular y jugador de confianza para su técnico Diego Pablo Simeone.