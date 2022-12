Antoine Griezmann, tranquilo después de la victoria con el Barcelona: "Viene bien sufrir"

El delantero francés abrió la senda del triunfo del 'blaugrana' en el primer tiempo frente al Getafe (2-1), por Liga de España.

Antoine Griezmann, delantero francés del Barcelona destacó el sufrimiento para derrotar este sábado al Getafe en el Camp Nou, aunque admitió que les "viene bien sufrir" y la mejoría de su conexión con el argentino Leo Messi.

"Sabíamos que era un equipo difícil de jugar, que te presiona muy bien y hemos intentado mantener la calma, salir bien con el balón, pero al final nos ha costado mucho más y hemos sufrido. Viene bien sufrir", dijo finalizado el encuentro.

El tanto de Griezmann abrió el camino al triunfo del Barcelona tras un pase perfecto de Messi. "Llevo siete meses, tenemos que ver todavía los movimientos de cada uno e irá mejor. Estamos disfrutando de trabajar juntos y seguro que irá mejor", dijo de su conexión con el argentino.

Lamentó el delantero francés una acción con la que pudo marcar el tercero y sentenciar el encuentro. "He fallado lo que no podía fallar, quise reventarla porque me quedó a la pierna mala. Habrá que trabajar la pierna derecha", dijo.

Y no entró Griezmann en ninguna acción polémica. "No la vi, no tengo tele en el vestuario", dijo preguntado por el gol anulado al Getafe. "Estoy muy feliz aquí, mi familia también, disfrutamos mucho", sentenció sobre su estado en Barcelona.

