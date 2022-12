Arsene Wenger indicó que no está interesado en dirigir al Barcelona

El técnico francés del Arsenal señaló este jueves que no está interesado en sustituir al español Luis Enrique, como entrenador del Barcelona, aunque reconoció que su futuro en el club londinense sigue en el aire.

Preguntado por si está interesado en mudarse al Camp Nou en rueda de prensa, Wenger respondió rotundamente: "No, mi preferencia siempre fue la misma y continuará siendo la misma".

"Por supuesto, no estoy buscando trabajo en otros clubes o trabajos que dejan otras personas", prosiguió el preparador galo, quien precisó que, al mismo tiempo, está intentando reinventarse a sí mismo.

Wenger, de 67 años, está en la cuerda floja tras la humillante derrota ante el Bayern Múnich por 5-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero admite que desea seguir al frente del club inglés.

"He estado aquí durante 20 años y he tenido muchas oportunidades de marcharme, así que no creo que tenga que convencer a nadie que mi preferencia siempre fue el Arsenal", subrayó Wenger.

"Pero, por supuesto, soy objetivo y lúcido lo suficiente para tomar la decisión correcta por mí mismo al igual que el club. La entidad es libre de tomar la decisión que quiera y yo la respetaré", afirmó el técnico francés.

Luis Enrique anunció el miércoles, tras la victoria del Barcelona por 6-1 contra el Sporting de Gijón, que dejará su cargo al final de la temporada para tomarse un descanso.