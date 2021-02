¡Atentos Luis Suárez y Granada! Este es el jugador de Atlético de Madrid que se recuperó

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Mario Hermoso, de vuelta a los entrenamientos este viernes y listo para el regreso a la competición tras superar la covid-19, mientras que José María Giménez no se entrenó por unas molestias y es baja para la visita a Granada en Liga.

Tras perderse los dos últimos duelos contra el Cádiz y el Celta y después del "resultado negativo en una prueba PCR y haber cumplido los requisitos que marcan las autoridades sanitarias y LaLiga", según explicó el club rojiblanco, Hermoso ya está de nuevo a las órdenes del técnico, incluso ya para el encuentro de este sábado, en el que entró en la convocatoria de 18 jugadores ofrecida esta tarde.

"Con el ingreso de Mario dentro del equipo, que hoy fue el primer día que trabajó con el grupo, valoraremos si entendemos que pueda empezar o nos acompañará para entrar en el segundo tiempo o lo que el equipo pida", explicó Simeone, que, mientras recuperó al central zurdo, pierde a Giménez, baja por unas molestias y pendiente de valoración, según explicó el club.

El central uruguayo se retiró antes en el entrenamiento del jueves -hizo la primera parte del trabajo y no participó en los ensayos tácticos, aunque el club no informó de ninguna dolencia- y este viernes no saltó al terreno de juego a causa de unas molestias.

Giménez es una de las seis bajas de la convocatoria, junto a Joao Félix, Moussa Dembélé, Héctor Herrera y Thomas Lemar, por Covid-19, y Kieran Trippier, por sanción.

La convocatoria está compuesta por 16 jugadores del primer equipo (los porteros Jan Oblak e Ivo Grbic; los defensas Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Renan Lodi; los medios Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Lucas Torreira y Geoffrey Kondogbia; los extremos Víctor Machín, 'Vitolo', y Yannick Carrasco; y los delanteros Luis Suárez y Ángel Correa) y dos del filial: el defensa Álvaro García y el atacante Sergio Camello.