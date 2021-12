Atentos, Sergio 'Kun' Agüero por fin habló de su enfermedad y dejó detalles muy importantes

Sergio 'Kun' Agüero, delantero argentino del Barcelona, volvió a parecer en uno de sus ya poco habituales 'streams'. En primera instancia, el atacante no dudo en dar las gracias a todas las personas que le han dejado un mensaje de apoyo en este difícil momento, pero también quiso aclarar todos los rumores sobre su retiro del fútbol profesional.

El campeón de América con la Selección Argentina, tuvo una arritmia cardíaca el pasado 30 de octubre, en el partido frente al Alavés, situación que preocupó a propios y extraños.

Aunque fueron pocas las palabras, el 'Kun' hizo saber a sus seguidores que su estado de salud se encontraba bien, mencionando las siguientes palabras.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias. No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de 'Krü' (su equipo de eSports) y nada más que eso. Gracias por bancarme", comentó Agüero.

El parte médico oficial del equipo catalán, dictaminó en primera instancia una baja de tres meses, sin embargo, no se sabe si este tipo de recuperación pueda tardar un poco más, o si definitivamente, el 'Kun' coloque punto y final a su carrera deportiva.