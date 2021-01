Athletic Bilbao rompió la ilusión del Alcoyano, equipo que eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey

Un Athletic Club superior alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey en un partido en el que los tantos marcados por Asier Villalibre e Iñaki Williams permitieron que el equipo vasco remontara en la segunda mitad el 1-0 adverso con el que el encuentro llegó a su ecuador y pusieron fin al sueño copero del Alcoyano, equipo de Segunda B, en esta temporada.

El partido comenzó con un balón al palo del equipo local lanzado por Ángel López, tras el que el Athletic pasó a controlar el partido tanto territorialmente como en aproximaciones a la meta de José Juan.

Sin embargo, el equipo de Marcelino García Toral no conseguía que sus llegadas fueran acompañadas de peligro y la portería del conjunto alicantino no pasó por situaciones de verdadero apuro puesto que su defensa, bien posicionada, no daba opciones al ataque de rival.

A esa superioridad posicional del Athletic, el Alcoyano daba réplica con un fútbol muy directo para encontrar la potencia de Mourad en los balones aéreos y tratar de aprovechar alguna de las pocas ocasiones que se le pudieran presentar.

La insistencia del Athletic no daba fruto, mientras que las llegadas del Alcoyano no generaban excesivo peligro, pero sí una cierta intranquilidad en la parcela del equipo vasco.

Un derribo sobre Jordán cerca del área propició el 1-0, marcado de falta directa con la zurda por Pablo Carbonell y que llevó a descanso un encuentro que se había jugado más como quería el conjunto de Vicente Parras que como deseaba el Athletic.

Para tratar de revertir la dinámica del encuentro, Marcelino no esperó más allá del descanso. Dio entrada a dos de los pesos pesados de su plantilla, Muniain y Raúl García y pronto llegó el empate en un cabezazo impecable de Villalibre a centro con la zurda de Lekue.

La dinámica del encuentro no había cambiado, dominio visitante y fútbol directo de los locales, pero el conjunto vasco había encontrado el gol que le había faltado en la primera mitad, aunque el Alcoyano no dio un paso atrás y mantuvo la intensidad mostrada desde el comienzo del choque.

Además, con los cambios, los hombres de Vicente Parras fueron un poco más ofensivos y consiguieron que sus delanteros tuvieran más contacto con el balón que en la primera mitad, mientras que el Athletic creaba también más peligro que en el primer tiempo. El partido había mejorado.

Mediado este periodo entraron Williams y Dani García y aunque la posesión favorecía al Athletic y su fútbol era más consistente, las fuerzas no estaban claramente decantadas a favor del equipo de Primera División frente al un rival cuyo objetivo era llegar vivo a los minutos finales para mantener opciones de sorprender.

Cuando el Athletic ya había incrementado su dominio, una falta lanzada por Muniain fue cabeceada por Williams para poner la remontada en el marcador, justo cuando las fuerzas de los visitantes eran mucho mayores que las del conjunto local, que no encontró opciones para nivelar el choque.

Ficha técnica

1 - Alcoyano: José Juan, Jordán (Alberto Rubio, m.80), Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Jorge Moltó (Raillo, m.46), Jony (Diakaté, m.58), Juanan, Ángel, Mourad (Jona, m.66) y Juli (Solves, m.58).

2- Athletic: Ezkieta; Lekue, Núñez, Yeray, Yuri; Berenguer (Dani García, m.66), Vesga, Unai López (Williams, m.66), Morcillo (Muniain, m.46), Villalibre (Capa, m.82) y Sancet (Raúl García, m.46).

Goles: 1-0: m.39: Pablo Carbonell. 1-1, m.53: Villalibre. 1-2, m.78: Williams.

Árbitro: Medié Jiménez (comité catalán). Amonestó por el Alcoyano a Jony, Diakaté y Ángel López y por el Athletic a Vesga.

Incidencias: partido disputado en el campo de El Collao sin espectadores.