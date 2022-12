Atlético de Madrid ejerció la opción de compra por Leicy Santos y estará en el club hasta 2021

El cuadro ‘colchonero’ llegó a un acuerdo con Independiente Santa Fe por la adquisición definitiva de la futbolista colombiana, quien jugó un año en calidad de préstamo.

A través de redes sociales, el cuadro Atlético de Madrid anunció que Leicy Santos será jugadora del club hasta el 2021. Esto se da luego de que la instiutución madrileña comprara a la cordobesa.

Publicidad

“Nuestro club ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre la jugadora colombiana que llegaba en el pasado mercado veraniego en calidad de cedida pero con una opción de compra”, fueron las apreciaciones del cuadro español por la confirmación de la colombiana.

Y es que Santos, de 24 años fue una de las jugadoras destacadas del equipo blanquirrojo. Al principio no fue fácil, pero al paso del tiempo se fue haciendo un espacio en las nominas titulares del cuadro de la capital española.

Ante la confirmación por un año más con el ‘Atleti’, la jugadora indicó: “estoy muy feliz y contenta de poder seguir aquí. Desde que llegué al Atlético me he sentido como en casa. La afición, el equipo y todo el club me han hecho sentir parte de este club. Me siento muy satisfecha de poder continuar y aportar al equipo mi fútbol y experiencia".

Publicidad