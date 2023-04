Atlético de Madrid tendrá un emotivo reencuentro: vuelve al estadio donde ganó su última Liga

Un año, once meses y siete días después, el Atlético de Madrid regresa este domingo al escenario de su última Liga, el estadio José Zorrilla, justo cuando su versión más se parece a entonces, por ambición, por mecanismos, por tendencia ofensiva y por fútbol, enfrentado al Valladolid sin Jan Oblak en los visitantes ni Selim Amallah en los locales y por tres puntos claves en un extremo y otro de la tabla.

A falta de la convocatoria matutina de este domingo, el portero esloveno será baja por segundo encuentro consecutivo por una contractura cervical. Es uno de los nombres que dominaron aquella Liga 2021-22 que aún se mantienen en la plantilla del Atlético, como Stefan Savic, Mario Hermoso, José María Giménez, Yannick Carrasco, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez y Ángel Correa, el autor de aquel 'puntín' que niveló el duelo y relanzó al campeón en Valladolid. El 1-2 fue de Luis Suárez. Ni Savic ni Llorente, lesionados, aparte de Reinildo y Oblak, están disponibles para este domingo.

Es el recuerdo más reconfortante de los últimos tiempos para el Atlético, que ha vivido otra época desde entonces hasta ahora, alejando de la cima de la clasificación que entonces fue suya, sin rumbo en buena parte de la pasada campaña y en el primer tramo de ésta... Hasta que han ido al reencuentro Diego Simeone y sus jugadores del aspecto, la propuesta y algunos de los nombres (Mario Hermoso es el mejor ejemplo como central, pero también la reubicación de Koke como medio centro o de Carrasco como carrilero izquierdo) que compusieron aquella sinfonía culminada el 22 de mayo de 2021 en Valladolid.

Ahí, donde jamás ha perdido en la era Simeone (seis visitas, con cinco triunfos y un empate), regresa ahora en una pugna con el Real Madrid reducida al segundo puesto. La Liga es imposible desde hace semanas. Trece puntos son muchos para alcanzar al Barcelona. La segunda plaza ha reaparecido en su foco. A dos puntos, la quiere el grupo de Simeone. Y lo expresa: 1 derrota en 14 jornadas y 7 victorias en las últimas 8.

El once tendrá varios trazos de aquel día. Salvo por las bajas de Oblak, Llorente y Savic, que serían titulares este domingo de no haber estado lesionados, porque pertenecen al once tipo de ese día y al de esta temporada, en él repiten Giménez, Mario Hermoso, Carrasco y Koke. También jugará Lemar, protagonista de aquel medio campo que fue campeón, aunque no jugó aquella jornada en Valladolid a causa de una dolencia.

Ivo Grbic, entonces en el banquillo, suplirá ahora a Oblak en la portería. Saúl también jugó aquel día, pero ahora es más suplente que titular, como Ángel Correa, el delantero que relanzó al Atlético con el 1-1 entonces.

A la delantera, al lado de Antoine Griezmann, apunta Álvaro Morata, con el argentino como suplente, igual que Memphis Depay, recién reincorporado tras un mes de baja por una lesión muscular.

Aquel 22 de mayo, Griezmann aún no había vuelto de su fallida marcha al Barcelona (lo hizo en el agosto siguiente). Ahora es el nuevo líder sobre el terreno en el Atlético, como entonces lo fue Luis Suárez, por su visión, su entrega, sus goles, sus pases, sus regates, su visión de juego... En un nivel extraordinario, como el único jugador de LaLiga 2022-23 con dobles dígitos en goles y asistencias, es el reflejo del gran momento del equipo.

Nahuel Molina, por el carril derecho; Axel Witsel, por el centro de la defensa; y Rodrigo de Paul, por el centro del campo, aparte de los citados Griezmann, Grbic y Lemar son las variaciones entre el once del campeón de 2020-21 y el mejor equipo de la segunda vuelta de 2022-23 en su visita a ese territorio.

Nunca ha perdido el Atlético de Simeone en sus once enfrentamientos precedentes (diez victorias y una igualada) con el Valladolid. "Tenemos que ir al cien por cien, porque, si somos competitivos, ellos tendrán que ser mucho mejores para llevarse los tres puntos. Es cierto que hace mucho tiempo que no se le gana, pero también que el único título logrado por el Valladolid, en el año 84, se consiguió ante el cuadro rojiblanco", recordó Paulo Pezzolano, el técnico blanquivioleta.

Lo recibe este domingo sin Selim Amallah, una de sus piezas principales desde la llegada al banquillo blanquivioleta Paulo Pezzolano y que se pierde por lesión lo que resta de temporada. "Se pierde a un jugador importante, porque estaba haciendo buenos partidos y cogiendo ritmo físico, pero hay otros compañeros que lo van a hacer bien, y ahora él tiene que ser fuerte para recuperarse lo antes posible", expresó.

"Si la falta la hace el Real Valladolid es tarjeta roja, porque es una entrada muy dura que, en este caso, quedó sin castigo, lo que es muy triste, sobre todo, por la consecuencia que tuvo, pero también es importante superar estas decisiones y tirar hacia delante", abundó.

Además, el equipo se encuentra más frágil mentalmente tras la dura derrota ante el Valencia. El propio entrenador ha reconocido que ha sido "duro" superar ese final en Mestalla "porque se tenía, al menos, un punto, que es vital, pero pasó lo que pasó y lo importante es superarlo, mantener la fortaleza mental y mirar ya solo el próximo partido".

"Son derrotas que no son lindas, porque hicimos un partido muy bueno, en el que el rival apenas tuvo opciones de rematar y se dan errores que dejan un sabor amargo pero hay que mirar hacia delante y buscar la victoria en casa, donde hay que demostrar que el Valladolid ya es un equipo duro y no es fácil de ganar", dijo.

Pezzolano es consciente de que el Atleti "es un gran equipo, dirigido por uno de los mejores entrenadores del mundo, que sabe jugar en todos los bloques, alto, medio y bajo, que ataca por dentro y por fuera, con la línea de cinco, o con los carrileros, y que cuenta con excelentes jugadores en todas las líneas".

El objetivo de Pezzolano es que "venga al estadio José Zorrilla el rival que venga, que sepa que tendrá que sudar mucho para llevarse algo", y también transmitir a la plantilla y a la afición que "hay que saber sufrir", en muchas ocasiones, para poder ganar.

A pesar del error cometido por el portero, Jordi Masip, en el gol del empate ante el Valencia, todo apunta a que volverá a salir de inicio, probablemente, acompañado de una línea de cinco defensas, aunque quizá sea momento de reforzar el centro del campo adelantando a Hongla de posición. Y podría salir Machis ante la baja de Amallah.

Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Fresneda, Joaquín, El Yamiq, Hongla, Escudero; Kike Pérez, Monchu; Plata, Larin, Machis.

Atlético de Madrid: Grbic; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann, Morata.