Barcelona, con múltiples bajas, se medirá contra un Rayo Vallecano que no tendrá a Falcao García

El FC Barcelona viajará a Madrid para jugar este miércoles en Vallecas ante el Rayo sin el sancionado Sergio Busquets ni los lesionados Sergi Roberto, Andreas Christensen y Ousmane Dembélé.

En la convocatoria, compuesta por 21 jugadores, también vuelve a figurar el juvenil Lamine Yamal, que ya estuvo en la lista de citados en el partido ante el Atlético de Madrid.

Las próximas incorporaciones esperadas son las del central danés Andreas Christensen, que este martes se ha ejercitado con la totalidad del grupo, y Dembélé, que podrían regresar a la convocatoria del equipo para el partido del fin de semana ante el Betis.

En LaLiga, el Barcelona ha ganado en seis de sus últimas visitas a equipos de la Comunidad de Madrid, empatando en dos ocasiones y perdiendo solo una vez. La derrota fue contra el Real Madrid en octubre de 2022, mientras que las victorias fueron en las seis visitas anteriores.

La lista de 21 futbolistas es la siguiente:

Ter Stegen, Araujo, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Iñaki Peña, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Frenkie de Jong, Raphinha, Kounde, Eric Garcia, Baldé, M. Casadó, Gavi, Pablo Torre, Chadi Riad, Arnau Tenas y Lamine Yamal.

Por parte del equipo de Vallecas, no podrá contar con Santiago Comesaña, debido a una acumulación de amarillas. Mientras que el colombiano Radamel Falcao García no podrá estar en los terrenos de juego debido a una lesión muscular. Se espera que el 'cafetero' no esté disponible para los próximos cuatro encuentros de Rayo Vallecano, y se prevé su regreso para mediados del mes de mayo cuando se enfrenten al Betis.

Durante sus últimos tres encuentros en La Liga, el Rayo Vallecano se ha mantenido invicto contra el Barcelona (2 victorias y 1 empate), además de no haber recibido ningún gol en esos juegos. Esto es significativo, ya que anteriormente habían perdido en 13 oportunidades contra los 'blaugranas' en la competición. De hecho, son el único equipo que ha sumado puntos en todos los encuentros frente a los 'catalanes' desde el inicio de la temporada 2021/22.

¿Cuándo juega Rayo Vallecano contra el Barcelona por la Liga de España?

Este miércoles 26 de abril, a las 3:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio de Vallecas, en los suburbios de Madrid, el equipo 'obrero' se medirá frente a la escuadra 'culé.