Barcelona firme a obtener el título de La Liga: el nuevo reto es visitar al Rayo Vallecano

El Barcelona, tras la victoria conseguida ante el Atlético de Madrid, que puso fin a dos empates sin goles, intentará seguir descontando fechas hacia el título de Liga y la primera parada será en Vallecas, dónde le espera este miércoles un Rayo que buscará un triunfo que le permita certificar la permanencia en Primera.

El Rayo empató ante el Barcelona en la primera vuelta en el Spotify Camp Nou y dio una idea de la solvencia que después ha ofrecido durante el campeonato y que les ha llevado a las posiciones delanteras.

La idea de Xavi Hernández es cholista, ir partido a partido para finiquitar un campeonato que se quiere celebrar a lo grande después de una temporada marcada por muchas vicisitudes, la última el caso Negreira.

A ocho jornadas para el final, el Barcelona tiene once puntos de diferencia sobre el Real Madrid y esta semana, con los choques ante el Rayo y el Betis, puede dar un buen bocado a la Liga.

Xavi recupera a dos jugadores fundamentales para el estilo de juego de los azulgrana, como Frenkie de Jong y Pedri González que le permiten al equipo tener otro aire.

La principal baja en el once es la de Sergio Busquets, que fue amonestado ante los colchoneros y acumula un partido de sanción, y dejará su posición en el pivote seguramente a De Jong. Si es así, Gavi podría acompañar a Pedri en la medular, o tal vez Xavi decida poner en juego a Kessie en el centro del campo.

En la ofensiva Lewandowski y Raphinha son seguros, mientras que la tercera plaza podría ser para Ferran Torres, que estuvo diferencial ante el Atlético de Madrid, ya que anotó el único tanto del partido, o bien para Ansu Fati, que ha perdido todo el protagonismo en el once en los últimos meses.

Atrás, sin Christensen, aún de baja por una lesión en el soleo, Marcos Alonso tiene todos los números para repetir como acompañante de Araujo, mientras que Kounde actuaría de lateral diestro y Balde sería el carrilero por la izquierdo, si es que Xavi no decide darle minutos a Jordi Alba.

Enfrente estará el Rayo, que afronta la cita con el objetivo de volver a dar la sorpresa, como ya hizo el pasado curso, cuando venció con un gol del delantero colombiano Radamel Falcao, que no jugará en esta ocasión por lesión.

Tampoco está disponible, aunque en su caso por sanción, el centrocampista Santi Comesaña, al que sustituirá en la medular el internacional senegalés Pathé Ciss, con poco protagonismo en esta segunda vuelta del campeonato.

La buena noticia para Andoni Iraola es que recupera al central Alejandro Catena y al extremo Álvaro García, ambos ausentes la pasada jornada por sanción.

La principal duda reside en el ataque puesto que Raúl De Tomás sigue sin reivindicar su sitio y, desde su debut en enero, ha jugado once partidos y no ha marcado ningún gol. Su lugar en el once podría ocuparlo Sergio Camello, que esta campaña ha celebrado seis tantos.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Pathé Ciss, Valentín; Isi, Trejo, Álvaro; Camello.

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Marcos Alonso, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.