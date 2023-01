Barcelona medirá fuerzas contra el Getafe por la Liga de España, luego del título en la Supercopa

La Supercopa bajo el brazo, el primer titulo desde abril del 2021, el primer trofeo de la etapa de Xavi Hernández , el liderato de LaLiga y, sobre todo, las buenas sensaciones en su juego es lo que ofrecerá el Barcelona este domingo frente al depresivo Getafe.

Está el Barça en su mejor momento, no del curso, sino seguramente de los últimos años. Ha sacado la cabeza y ha encontrado un patrón de juego con Gavi, como diferencia. El joven sevillano apoya la punta de ataque por la izquierda en la definición y suma a un cuarto hombre en fase defensiva, con lo que parece que los azulgrana han conseguido el equilibrio.

Y los resultados le acompañan. Ganó ante el Atlético de Madrid (0-1), en un encuentro con mejor resultado que fútbol, eliminó al Betis en los penaltis de la Supercopa (2-2 en semifinales), desbordó al Real Madrid en la final (3-1) y después pasó ronda copera tras el 0-5 en Ceuta.

Si Gavi es el jugador insignia del Barça; Ansu Fati es la esperanza, el jugador poco a poco empieza a recuperar su mejor versión, ha marcado tres goles en los últimos partidos y ha ganado en confianza después de las múltiples lesiones que le han lastrado en los últimos años.

Fati será titular mañana ante el Getafe. Xavi anunció tras el partido en Ceuta que jugará el delantero azulgrana y diez más. Y es que único pero del Barça está en la delantera, ya que cuenta con las bajas por sanción de Robert Lewandowski y Ferran Torres, de ahí que siga en la lista el juvenil Ángel Alarcón.

Podría Xavi dar continuidad al once (con Ansu por Lewandowski) y al esquema de juego que parece que encontró con la convincente victoria ante el Real Madrid, aunque como espera a un ultradefensivo Getafe, el técnico podría realizar alguna variación.

En todo caso, Kounde, Araujo y Balde podrían tener un puesto fijo en la defensa. Podría completar la retaguardia un lateral diestro (Sergi Roberto) o un central (Christensen, Marcos Alonso, Eric) o incluso dar minutos a Jordi Alba.

Como mediocentro, Busquets parece indiscutible, Frenkie de Jong y Pedri serán sus escuderos, con Gavi por la izquierda. Si de Jong, con molestias, no está al cien por cien, incluso Kessié podría tener minutos. Dembélé y Ansu estarán arriba, aunque Raphinha podría tener también minutos.

Mientras el Barcelona intentará vivir una fiesta, el Getafe peleará por no caer en el abismo, ya que llegará al Camp Nou al borde de los puestos de descenso y con el dolor de un técnico, Quique Sánchez Flores, que no siente el respaldo de buena parte de los estamentos del club.

El Getafe es un equipo al que le asaltan todas las dudas. La derrota contra el Espanyol (1-2) el pasado fin de semana, unidas a las otras dos del 2023 frente al Levante (3-2) y el Sevilla (2-1), han provocado que el proyecto de Quique Sánchez Flores se tambalee.

El mismo Quique, en rueda de prensa, mostró cierto lamento por su situación con varias frases que dejaron entrever su descontento hacia casi todo lo que le rodea: "Los proyectos necesitan más empuje y más unión". "No había conocido un Getafe turbulento en las que el equipo todavía había intentado progresar". "Da muestras de frustración, da muestras de que hay jugadores que no están jugando por diferentes motivos, que están en el banquillo pero no pueden salir".

Criticado por parte de su afición desde hace varias jornadas (piden su salida del Getafe), Quique tendrá que afrontar un calendario muy complicado partiendo desde una línea de salida extremadamente difícil. El Camp Nou, donde jamás ha ganado el conjunto azulón, no parece el mejor trampolín para tomar impulso antes de recibir al Betis y de visitar al Atlético de Madrid.

Quique, por lo menos, afrontará su primera pelea con casi toda su plantilla disponible a excepción de dos lesionados: el uruguayo Mauro Arambarri y el marroquí Munir El Haddadi. El resto de jugadores estará disponible para un hombre que, por sus palabras, dejó entrever que no puede alinear a nombres como Nemanja Maksimovic, que ha pasado de titular indiscutible a sentarse en el banquillo tras jugar el Mundial de Qatar con Serbia.

Aún no ha jugado ni un segundo y parece que su suplencia parece obedecer a planes desde los despachos, desde donde esperan una oferta para vender al centrocampista en el mercado de invierno. En su lugar, si no hay sorpresas, jugará Ángel Algobia. Gonzalo Villar, recién llegado hace una semana cedido por el Roma, ya debutó ante el Espanyol, pero posiblemente esperará su turno en el banquillo.

El resto del once, será el mismo que el que fue derrotado por el Espanyol. Sólo Juan Iglesias se postula como candidato para quitarle a Portu el puesto en el lateral izquierdo. Es posible que Quique prefiera a un hombre con más contención para terminar de cerrar una tela de araña que compuesta por tres centrales y dos laterales largos.

-- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Koundé), Koundé, Araujo (Christensen), Balde; Busquets, Frenkie de Jong (Kessié), Pedri; Dembelé, Ansu y Gavi.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Portu o Juan Iglesias; Milla, Algobia, Aleñá; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité de Galicia).

Estadio: Camp Nou Hora: 18:30

Puestos: Barcelona (1º, 41 puntos); Getafe (15º, 17 puntos).

La clave: Que el Barcelona encuentre soluciones frente a un rival muy defensivo y no ceda puntos en casa, donde ha empatado ante el Rayo y el Espanyol.

El dato: el Getafe nunca ha ganado en el Camp Nou. Entre Liga y Copa, ha visitado el estadio del Barcelona en 19 ocasiones y sus mejores resultados han sido cuatro empates.

--Las frases:

Xavi (Barcelona): "Hemos perdido cuatro puntos en casa y ya no podemos perder más".

Quique (Getafe): "Los proyectos necesitan más empuje y unión".

El entorno: Los aficionados azulgrana homenajearán a Sergi Busquets, con motivo de su partido 700. El Camp Nou celebrará el año nuevo chino con una serie de actividades.