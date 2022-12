Barcelona no convence, no gana y le cuesta si Messi no es titular: esto dejó la derrota con Granada Barcelona no convence, no gana y sin Lionel Messi es otro equipo: así se vio la derrota 2-0 con Granada. El equipo catalán viene de una pobre presentación en la Champions. Ahoram este sábado tuvo una noche inolvidable, cayendo por Liga de España.