“Barcelona no tiene plata, es imposible darle a Messi el proyecto que quiere para quedarse”

Si el mundo del fútbol está en vilo con la actual situación de Lionel Messi, en Barcelona ni se diga. Las versiones periodísticas indican que el mejor jugador en la historia del club catalán quiere abandonar la institución y, en plena crisis deportiva y económica; la incertidumbre reina en la ‘ciudad condal’.

Marcelo Becheler, corresponsal de ‘Esporte Interativo’ y de ‘Radio Itatiaia’, soltó la bomba horas después del papelón protagonizado por Barcelona en la Champions, al caer 8-2 con Bayern Múnich, sobre las intenciones que tiene Messi de irse del club donde se formó y en el que se consagró, para muchos, como el más destacado futbolista de todos los tiempos.

De hecho, nada ha cambiado pese a la llegada de un entrenador que ilusiona como Ronald Koeman. “Como saben, se reunió con él y le dijo que no creía en el proyecto del Barcelona. Mi fuente no suele salir a hablar a cada rato, pero sí me brindó esa información es porque Leo manifestó que quiere irse. Ahora, cualquier cosa puede pasar”, le dijo a GolCaracol.com el comunicador brasileño.

“Barcelona no tiene plata y así es imposible darle a Messi el proyecto que quiere para quedarse. El club tiene un problema grandísimo con una gran cantidad de jugadores de más de 30 años que tienen un sueldo muy alto y además, no se pueden vender porque en estos momentos no hay compradores”, señaló.

La encrucijada del equipo azulgrana se agudizó aún más tras la pandemia del coronavirus. Ha sido uno de los equipos que más se ha visto perjudicado y, ante no tener ofertas de ventas, no puede reforzar su plantilla.

“Han hecho todo mal. No hubo un recambio gradual del equipo y pues al final es muy difícil decirles a jugadores como Luis Suárez, Jordi Alba, Gerard Piqué o Sergio Busquets; quienes le han dado los mejores años de la historia al Barcelona, que ahora van a jugar menos”, aseveró Becheler.

Sin embargo, todavía habría una pequeña ilusión para seguir viendo al astro argentino con la ‘10’ del Barcelona. “El club no tira la toalla. Estamos hablando de Messi y no lo van a dejar ir gratis. Entonces, la esperanza radica en que en estos momentos el club que lo quiere tiene un buen proyecto, pero no cuenta con la plata; o, tiene la plata, pero no un proyecto que convenza al argentino”.

En todo caso, la posibilidad de su salida es latente y esto sería el golpe más duro que pueda recibir una directiva que de por sí ya es catalogado como una de las peores en la historia de la institución catalana.

“Además sería muy complicado para todos que Messi se quedé, porque no pudo irse. Tener un jugador desmotivado es lo peor que les puede pasar. Al menos con la venta, les entraría dinero; pero sin motivación, le pasará lo mismo que a Cristiano en el Real Madrid, que ya se quería ir. No vale la pena tener jugadores infelices”, finalizó.

