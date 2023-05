Barcelona vs. Osasuna: hora y dónde ver el encuentro correspondiente a la Liga de España

Con miras a acercarse más al objetivo de título en la Liga de España, el Barcelona enfrentará este martes 2 de mayo en un importante encuentro al Osasuna, por la jornada número 33 del rentado local.

Tras una gran actuación y temporada en LaLiga, donde lograron revertir la superioridad de puntos que le llevaba el Real Madrid en el primer tramo de la campaña, además de sacar una amplia diferencia en unidades que los catapultó a la primera posición, ahora los dirigidos por Xavi Hernández enfrentarán al Osasuna, en un juego importante para sus aspiraciones de título.

Con un total de 79 puntos, once más que su escolta, los ‘culés’ tiene una amplia ventaja a solo seis partidos del final de la Liga de España, por lo que cada victoria será vital en su intención de consagrarse, después de tres temporadas de sequía ganadora en la que el Atlético de Madrid y Real Madrid han levantado el trofeo.

Con una realidad diferente, Osasuna llega a este encuentro con la misma necesidad de triunfo para empezar a escalar posiciones y lograr competencia europea. Con 44 unidades los dirigidos por Jagoba Arrasate ocupan la novena casilla, a cinco puntos de distancia de puestos con torneo continental.

Justamente fue el mismo estratega de Osasuna quien se refirió en la previa del encuentro contra Barcelona, analizando a su vez una semana en la que no solo enfrentarán a los ‘culés’ por Liga, sino que también harán lo mismo contra Real Madrid por la gran final de la Copa de España: “Tenemos que dar la cara como siempre, tenemos que competir y tener esa frescura, porque en ese campo el desgaste es muy grande. Ellos se juegan la liga, pero también queremos hacer un buen partido”.

“Nunca es fácil ganar una liga y menos hacerlo con la superioridad que han tenido, tienen calidad y argumentos para hacerte daño, pero sobre todo han mejorado en el aspecto defensivo. Han encajado muy pocos goles y ese espíritu colectivo hará, seguramente, que sean campeones”, enfatizó el entrenador.

Por su parte, Xavi Hernández también tomó la palabra en la previa de este importante duelo, afirmando que se siente mucho más cómodo en el banquillo ‘culé’: “Ahora estoy disfrutando, antes era sufrir más, pero desde enero estoy disfrutando. Ahora sí estoy disfrutando”.

“Si ganamos la Liga no sería un milagro no porque hemos hecho grandes fichajes, pero tiene mucho mérito. Ya le hemos quitado una Supercopa al Madrid, eso ya tenía mérito. Nosotros estamos en un proceso de construcción, aunque no quieran escucharlo. Construir ganando, claro. Pero tiene mucho mérito”, concluyó el estratega español.

¿Dónde y a qué hora juegan el Barcelona vs. Osasuna por la Liga de España?:

Fecha:

martes 2 de mayo

Hora:

12:30 p.m.

Estadio:

Camp Nou

Canal de transmisión:

ESPN 2 y STAR +