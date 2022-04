Barcelona vs. Rayo Vallecano, por la Liga de España: Radamel Falcao García será suplente

Rayo Vallecano se juega este domingo un partido bastante importante contra Barcelona, en juego válido por la fecha 21 de la Liga de España. En el mítico Camp Nou, Radamel Falcao García tendrá que esperar para ‘rugir’ contra los ‘culés’, puesto que estará en el banco de suplentes. El compromiso iniciará a las 2:00 de la tarde, hora de nuestro país.

‘El Tigre’ no juega desde el pasado 26 de febrero debido a una lesión muscular en un gemelo, y aunque, contra Espanyol fue convocado por su entrenador Andoni Iraola, éste no vio necesaria su entrada a la cancha por el resultado a favor. Debido a la lesión, Falcao no pudo tener continuidad, pero ya está más que listo.

Publicidad

Alineación del Rayo Vallecano para enfrentar al Barcelona, por la Liga de España

¿Cómo va el Rayo Vallecano en la Liga de España?

Previo a este compromiso contra Barcelona, el conjunto donde milita Radamel Falcao García se ubica en la casilla número 14 de la competición española con sólo 37 puntos sumados.