Barcelona vs Real Madrid: Carlo Ancelotti anunció gran poderío ofensivo, liderado por Karim Benzema

El técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que el Real Madrid será "ofensivo" en el Camp Nou, donde confirmó la presencia de Karim Benzema , y sin querer entrar en si todo lo que no sea un triunfo de su equipo deja sentenciada la lucha por el título de LaLiga, afirmó que deben "ver al Barça como un león y no como un gato".

"Tenemos que disfrutar del momento, ser protagonistas de un partido importante. Solo se puede ganar si eres capaz de sacar lo mejor en todos los aspectos, el individual y el colectivo, el defensivo y el ofensivo", afirmó en rueda de prensa.

"Mañana tenemos que ver al Barça como un león y no como un gato porque si piensas que es un gato va a ser una fiesta. Es un partido importante en el que tenemos que luchar hasta el final, ser comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros", añadió.

El clásico es ese tipo de partido en el que Ancelotti no oculta que siente "miedo y la preocupación", especialmente en "las dos horas previas al encuentro que aseguró "son las más complicadas".

Intentó 'Carletto' lanzar un mensaje optimista antes del clásico y huir del pesimismo por la distancia de nueve puntos con el Barcelona en LaLiga y la desventaja en las semifinales de la Copa del Rey tras perder 0-1 en el Santiago Bernabéu.

"Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey y en LaLiga, donde no la tenemos es en la Champions pero no sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la desventaja en LaLiga y es en lo que pensamos hoy. Pensamos en ganar el partido, lo que pasará si no lo hacemos lo pensaremos después", dijo.

Y resaltó el momento que atraviesa su equipo. "Desde el 22 de enero hasta ahora el equipo lo ha hecho muy bien, los datos físicos y técnicos lo confirman. Estamos en buen momento mental también y muy ilusionados de lo que puede pasar los tres próximos meses. También el aspecto táctico ha mejorado, el equipo es mucho más sólido atrás y eficaz en ataque. Se puede hacer bien hasta el final".

BENZEMA, RECUPERADO; RENDIDO A KROOS Y MODRIC

Después de pasar la prueba el sábado Karim Benzema de forma positiva y completar el entrenamiento con sus compañeros, Ancelotti confirmó su presencia en el clásico. "Está bien, va a jugar", aseguró.

Como también parece que lo harán, según las palabras del técnico italiano, la pareja Toni Kroos y Luka Modrid. "Me sorprende (la crítica) porque siguen siendo los mejores", elogió.

Junto a ellos ha ido ganando fuerza Eduardo Camavinga. "En este momento lo está haciendo bien, ha reemplazado muy bien a una leyenda como Casemiro, a un jugador que en esa posición ha sido durante años el mejor de todos. El Real Madrid con Eduardo y Tchouaméni puede replantear su futuro muy bien para sustituir a una leyenda en esa posición".

También dedicó elogios al brasileño Èder Militao. "Puede ser que pierda un poco de credibilidad al decir que Vini es el mejor del mundo y hoy que Militao es el mejor defensa del mundo. Soy honesto, no puedo decir el mejor pero está entre los mejores porque lo tiene todo. Es muy rápido, contundente en el uno contra uno, buen cabeceador. Un defecto es que no siempre está concentrado al cien por cien, no es perfecto y tampoco es tan guapo", bromeó.

Respecto al partido que espera Ancelotti en el Camp Nou y su propuesta, que reconoció será ofensiva por la necesidad de vencer, "ofensivo sin riesgo", precisó; el técnico madridista no espera al Barcelona defensivo de la ida de semifinales de la Copa del Rey que se vio en el Santiago Bernabéu.

"Es muy difícil decir el partido que se verá mañana porque cada uno tiene su historia. El Barcelona defendió mucho en Copa del Rey porque se adelantaron en el marcador y pensaron en defender en el segundo tiempo. Ahora dependiendo del partido, de si uno marca pronto, se puede desarrollar de una manera u otra", auguró.

Respecto a su rival, Carlo resaltó que el Barcelona es "un equipo muy sólido atrás", que "ha encajado muy pocos goles" gracias a "un compromiso colectivo importante que le ha permitido ganar partidos cuando han sufrido un poco más de lo normal".

Por último, valoró el sorteo de la Liga de Campeones que deparó el reencuentro con el Chelsea y el pulso ante el ganador del Manchester City-Bayern en semifinales, si superan los cuartos, ambas rondas jugando la vuelta a domicilio.

"Es verdad que el año pasado las vueltas en casa nos ayudaron mucho, no sé si ahora es una desventaja el hecho de que la cuenta doble del gol fuera de casa pero no cambia mucho, creo. De verdad que no pienso en esto y el Bernabéu nos va a ayudar en el partido de ida", sentenció.