Barcelona vs. Real Madrid se jugará el 28 de octubre y la vuelta el 3 de marzo, en la Liga de España

En el sorteo, que se realizó este martes en la Real Federación Española de Fútbol, se conoció que los dos equipos grandes de este país se verán las caras en la décima jornada del certamen.

El primer clásico de la liga española 2018-19 será un Barcelona-Real Madrid que se disputará el 28 de octubre en el Camp Nou y corresponderá a la décima jornada, según se conoció este martes en el sorteo del calendario en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

El enfrentamiento de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu se disputará el 3 de marzo, correspondiente a la jornada número 26, tal y como deparó el primer sorteo de calendario realizado de forma asimétrica, en el que las jornadas de la primera vuelta no se disputarán por el mismo orden que las de la segunda.

Además, en la primera fecha se enfrentarán Barcelona vs. Alavés, Real Madrid vs. Getafe y Valencia vs. Atlético de Madrid. Así se jugará la primera jornada, el próximo 19 de agosto.

Athletic Club-Leganés

Betis-Levante

Celta de Vigo-Espanyol

Eibar-Huesca

Girona-Valladolid

Rayo Vallecano-Sevilla

Barcelona-Alavés

Valencia-Atlético de Madrid

Real Madrid-Getafe

Villarreal-Real Sociedad

