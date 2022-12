¿Barcelona ya piensa en el Liverpool? Ter Stegen respondió que primero asegurarán la Liga

El arquero del equipo catalán fue tajante al decir que primero buscarán ganar el campeonato local y luego si se enfocarán en los partidos de la semifinal de la Champions League, contra el complicado elenco inglés.

El portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, aseguró este jueves que, antes de pensar en las semifinales de la Liga de Campeones que disputarán las dos próximas semanas ante el Liverpool, hay que sentenciar LaLiga Santander.

"Queremos lograr algo muy importante para el club, para la afición y para nosotros, y la 'Champions' nos hace mucha ilusión, pero primero de todo queremos ganar los tres partidos de Liga que vienen ahora (Real Sociedad, Alavés y Levante). Es una semana dura, pero si los ganamos estaremos bastante cerca del título", afirmó.

El meta alemán quiso poner en valor la clasificación del Barça para semifinales, tras eliminar al Manchester United, recordando que la 'Champions' es "una competición de alta calidad" donde hay "muy poca diferencia entre los equipos".

Por eso negó que la eliminación del Manchester City de Pep Guardiola a manos del Tottenham Hotspur sea un fracaso: "Seguro que un fracaso no es. Lo del City le puede pasar a cualquier equipo. Mira lo que le ha pasado a la Juventus contra el Ajax".

Ante el United, el Barcelona finiquitó la eliminatoria con un contundente 3-0 en el Camp Nou, con un doblete de Leo Messi y otro gol de Philippe Coutinho. Un error del portero del conjunto inglés, David de Gea fue decisivo para que el segundo tanto subiera al marcador.

Ter Stegen explicó que fue a consolar a De Gea al finalizar el partido. "Le dije que no pasaba nada, que todos somos humanos y que eso me podía haber sucedido a mí también. La verdad es que me costó un poco celebrar ese gol, porque es un compañero que ocupa la misma posición que yo, pero la vida sigue y también para él", razonó.

De nuevo, la actuación estelar de Leo Messi fue crucial para pasar a la siguiente ronda y el portero del conjunto azulgrana bromeó sobre la ascendencia que tiene el astro de Rosario en la máxima competición continental.

"Cada vez que entramos en un campo de fútbol me sorprende por lo que es capaz de hacer. Leo puede marcar la diferencia como nadie más y siempre es mejor jugar con él que hacerlo en contra. Por eso vine aquí también y, si un día me voy, me tendré que buscar un equipo que no juegue la 'Champions'", confesó entre risas.

Marc-André ter Stegen se ha adaptado perfectamente al club y a la ciudad. Le encanta "pasear por la calle" y utiliza el metro en la mayoría de sus desplazamientos, "porque va muy bien y es más rápido que el coche".

"Soy un tío normal que quiere estar tranquilo en un café, como cualquiera, y aquí la gente me respeta mucho, me ayuda a vivir una vida normal. A veces, me piden el triple (Liga, Copa y Liga de Campeones) cuando me ven por la calle, pero es bonito", comentó.

Ter Stegen hizo estas declaraciones durante el acto de presentación de la decimoquinta edición del libro Relatos Solidarios del Deporte, un proyecto en el que colaboran periodistas deportivos y que ya lleva recaudados 803.000 euros para diferentes causas benéficas.

El portero alemán apadrina esta nueva edición, que esta vez recaudará fondos para la Fundación Pare Manel, que lleva a cabo proyectos sociales con personas en riesgo de exclusión social en Barcelona.

"Estamos aquí hoy para presentar una caso muy bonito y que significa bastante para mí. Aunque parece algo pequeño, no lo es, porque con un pequeño gesto se puede cambiar el mundo. Estoy aquí desde hace cinco años, en esta ciudad me siento como en casa y la Fundación Pare Manel me ha convencido de que puedo devolverle algo con este proyecto", resumió el guardameta azulgrana.

