Barcelona ya sabe qué jugadores buscar para reforzarse a mitad de año

El equipo ‘blaugrana’ tiene en mente incorporar un defensa, un lateral derecho y un centrocampista, en el mercado de verano, al finalizar sus obligaciones en la primera mitad del 2017.

Barcelona buscará fichar a un central, a un extremo derecho y un centrocampista. En ataque no se esperan cambios, según informa este sábado Marca, de España.

Desde que se fue Dani Alves, los dirigidos por Luis Enrique no han podido encontrar el futbolista ideal para esa posición. Sergi Roberto no acaba de convencer en el club culé, mientras que Aleix Vidal no ha rendido como se esperaba.

El Croata Srna, del Shaktar Donetsk gusta en el Camp Nou, pero el defensor no vendrá si no tiene la titularidad asegurada. Por ahora su principal objetivo es Joao Cancelo, del Valencia.

Otro puesto que el Barcelona planea reforzar es el de defensor central. Mascherano y Mathieu no pasan por su mejor momento. El argentino ha rendido muy bien durante los últimos años, pero su nivel ha decaído durante la presente temporada, mientras que el francés ha sufrido muchas lesiones y por eso se le cuestiona mucho. El mediocampo se piensa reforzar teniendo en cuenta que Andrés Iniesta cumple 33 este año.

El único inconveniente para estas incorporaciones será el presupuesto y por ello, será fundamental la venta de algunos jugadores para el fichaje de otros.