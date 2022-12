Benzema, con la confianza intacta: "Me da igual si el club trae otro delantero"

El francés se mostró totalmente despreocupado al ser consultado sobre la posibilidad de que el club merengue incorpore otro atacante para disputarle el puesto.

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid que este domingo se despachó con un triplete , aseguró que le "da igual si el club trae otro delantero" y la próxima temporada deja de jugar como único 9, y restó importancia al récord conseguido al ser el primer jugador de la historia del club que marca ocho tantos seguidos en Liga.

"Hoy me ven como un nueve porque jugamos con un sistema en el que me toca de nueve y estoy cerca de la portería, no necesito bajar para tocar el balón", defendió. "Traer otro es cosa del club, a mi me da igual si hay otro delantero, yo me centro en el campo, en lo que puedo hacer para ayudar a mi equipo siempre", añadió.

Con 30 tantos, a solo dos de su mejor marca goleadora en el Real Madrid, los 32 que firmó en la temporada 2011/12, Karim no concedió importancia a sus números y recordó el trabajo de sus compañeros para su mejoría.

"Eso son récords pero a mi siempre que me ponen en el campo es para ayudar a mi equipo a ganar puntos y si lo haces con goles y asistencias que tengo en mi cabeza mejor", defendió.

"Solo no he estado esta temporada porque necesito a mis compañeros, como ellos a mi. Fue una temporada difícil para nosotros que siempre queremos títulos porque jugamos en el Real Madrid, pero el fútbol a veces cambia y este año fue una temporada difícil. Tenemos que ganar los partidos que faltan", añadió.

Desmintió Benzema que su compatriota Raphael Varane esté meditando abandonar el Real Madrid . "Varane no dice que se quiere ir, aunque se hable de eso. Él está bien focalizado en su juego y quiere seguir en el Real Madrid".

Y terminó elogiando el regreso de Zinedine Zidane. "Significa muchas cosas la vuelta de Zidane, todos estamos muy feliz con él, no solo yo, el equipo y la afición también. Es un gran entrenador para nosotros".