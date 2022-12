Bernardo Espinosa sabe lo que se juega: "En esta difícil situación, hay que demostrar amor propio"

El central colombiano habló del mal momento de su equipo, que ocupa la penúltima posición en la clasificación con solo 9 puntos tras 16 jornadas.

Bernardo Espinosa se quedó con lo positivo de la derrota en el Santiago Bernabéu (2-0) tras “competir hasta el último minuto” y aseguró que ahora tienen que mostrar en casa el “pundonor y amor propio”.

"El objetivo es ganar el próximo partido. En casa hay que mostrar este pundonor y amor propio, el equipo ha sabido competir hasta el último minuto. Es mejor centrarte en lo que haces que estar obsesionado con ganar”, dijo en zona mixta tras el partido.

Publicidad

Luis Fernando Muriel volvió a celebrar con Atalanta, en el triunfo 3-2 sobre Hellas Verona

"Estamos vivos, con fe y compromiso. Sabemos que es una situación difícil tanto para los que estamos dentro como para nuestro entorno. Hay que saber asimilar y crecer dentro de la dificultad", declaró sobre el mal momento de forma del Espanyol que ocupa la penúltima posición en la clasificación con solo 9 puntos tras 16 jornadas de LaLiga Santander.

Bernardo valoró también la decisión de Jaime Latre de no expulsar a Vinicius en el minuto 40 de partido, tras una entrada a David López, cuando ya tenía una cartulina amarilla: "Me es muy complicado darte una opinión imparcial. Este tipo de acciones marcan un antes y un después, pueden condicionar y afectar. No me gusta nunca señalar ni buscar excusas ni pretextos. Debemos centrarnos en lo que ocurre, si no señala tarjeta y expulsión hay que esperar que en otro momento vengan con el aire a favor", comentó.