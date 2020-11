Buscan goleadores en España: ¿Duván Zapata al Real Madrid y Erling Haaland al Barcelona?

Los equipos grandes en España, el Barcelona y el Real Madrid están urgidos por tener más goles en sus partidos y empiezan a sonar nombres, como en el caso de Erling Haaland y Duván Zapata , respectivamente.

Duván Zapata: “Contra Liverpool quiero expresar el máximo de mis capacidades”

Y es que en las últimas horas, en suelo europeo han sonado ya varios nombres que tienen en carpeta ambos equipos para reforzarse.

En primer lugar en el Real Madrid Karim Benzema no anda en su mejor momento y no tiene un suplente que le ponga presión, ya que Luka Jovic y Mariano no han podido con la camiseta ‘merengue’.

Por esa razón, y por sus buenos presentes Mario Mandzukic, Arkadiusz Milik y Duván Zapata son las opciones que tendría el elenco blanco.

Duván Zapata, la gran “obsesión” de Diego ‘Cholo’ Simeone para el Atlético de Madrid

Publicidad

El delantero colombiano goza de un destacado momento en la Serie A y en la Champions League con el Atalanta. De hecho, en el certamen internacional ya lleva tres goles en dos fechas disputadas.

Del otro lado, Barcelona también necesita goles, pero se decantaría por Erling Haaland, goleador noruego quien milita en el Borussia Dortmund.

En la actual temporada el joven delantero lleva ocho goles, en la misma cantidad de partidos y es una de las grandes promesas del fútbol mundial.