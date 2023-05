Carlo Ancelotti aseguró que "el objetivo del Real Madrid es terminar bien la temporada"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que en Mestalla saldrá con "el mejor equipo posible" y realizará rotaciones contra el Rayo Vallecano, el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de "terminar bien la temporada".

"Va a jugar el mejor equipo posible. Casi todos han recuperado, hemos jugado el martes y se descansó miércoles. Para el partido de mañana (domingo) físicamente todos están muy bien y voy a sacar el mejor equipo. Después habrá que pensar más en las rotaciones para el partido de miércoles, porque tienes menos tiempo para recuperar", desveló.

El objetivo del Real Madrid es levantarse del golpe recibido en el Etihad Stadium, con la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones, y cerrar una Liga ya perdida con la mejor imagen posible.

"Estamos preparados, con todos disponibles. Poco a poco en estos dos días hemos intentando volver a tener buenas sensaciones. Mañana (domingo) tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien. El objetivo es terminar bien la temporada con los cuatro partidos que faltan, empezando ante un equipo que está luchando con toda la energía que tienen", dijo el DT italiano.

"Es obvio que es una eliminación que duele, pero no tenemos que olvidar que eran unas semifinales, no octavos ni fase de grupos. Hemos estado cerca de jugar otra final, estamos dolidos pero a veces te puedes encontrar un equipo que en el partido es mejor y merece ganar. Hemos felicitado al Manchester City porque son los valores de este club y miramos adelante a la próxima Champions", añadió.

Centrado en acabar el curso con buenos resultados, 'Carletto' pidió "esperar un poco" para hablar de la próxima temporada. "No es el momento. Lo estamos hablando con el club pero de momento estamos haciendo una evaluación de lo que pasó el partido del miércoles, de esta temporada y las dos últimas".

Admitió Ancelotti que el partido de Mánchester "fue muy malo" y que tanto el cuerpo técnico como la plantilla están "dolidos", pero defendió que con tres títulos conquistados -Copa del Rey, Mundial de Clubes y Supercopa de Eruopa- "la temporada ha sido buena y las dos temporadas juntas han sido inolvidables".

"DUDAR DE BENZEMA NO TIENE SENTIDO"

El bajo rendimiento de Karim Benzema en la eliminatoria contra el City ha provocado que el Real Madrid empieza a mirar la opción de firmar a un delantero centro. Ancelotti defendió al delantero francés.

"Dudar de Benzema no tiene sentido. Un jugador de este nivel puede tener un partido malo pero no ha sido él solo. Karim sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club y no pasa nada por no acertar en un partido. El miércoles no estuvo acertado el equipo, no sólo él", defendió.

Y confirmó la presencia del francés Ferland Mendy el próximo curso. "Obviamente sí", afirmó sin dejar espacio a un traspaso del lateral por un mal curso. "Ha sido una ausencia muy importante. El año pasado demostró una solidez defensiva de alto nivel. Ahora se ha recuperado bien de su lesión y ojalá pueda seguir sin ellas, porque es un jugador importante para nosotros".

Por último, reconoció que Federico Valverde está jugando con problemas, al arrastrar una fascitis plantar. "Es verdad que no ha tenido su nivel de la primera mitad de la temporada, que fue espectacular. No era habitual y lo ha bajado, sufre un problema en el pie que no le permite entrenar al cien por cien pero la evaluación de su temporada para mí es muy positiva. Sigue siendo un medio espectacular, que va a hacer historia en este club".