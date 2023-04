Carlo Ancelotti confirmó que Karim Benzema y Eduardo Camavinga serán baja para el Girona

El brasileño Rodrygo Goes no se ejercitó este lunes 24 de abril por un problema intestinal, como desveló su entrenador Carlo Ancelotti que confirmó su presencia en Montilivi contra el Girona, partido que se perderán los franceses Karim Benzema y Eduardo Camavinga, por golpes que les impiden estar al cien por cien.

"Tenemos una buena dinámica, pero vamos con bajas como Benzema y Camavinga que han tenido un golpe", aseguró en rueda de prensa el técnico italiano. "Rodrygo no ha entrenado pero estará bien para mañana (martes), Ceballos es baja por tarjeta, y Alaba y Mendy están recuperando de sus lesiones", completó en un parte que deja cinco ausencias madridistas frente al Girona en la trigésima primera jornada de LaLiga.

Aseguró Carlo Ancelotti que la decisión que toma con Benzema y Camavinga sería la misma si fuese la final de la Copa del Rey. "No estarían disponibles, son pequeñas cosas afortunadamente. Camavinga aguantó el partido pero después le molesta el golpe, van a estar disponibles contra el Almería", reconoció el director técnico italiano.

No entra en los planes del técnico madridista dar descansos a Benzema, que si no viaja a Girona es por el golpe que arrastra y no por rotación, aclaró. "Benzema no es un tema, se recuperará del golpe y jugará contra Almería, Real Sociedad y ojalá pueda estar bien".

"Es demasiado importante para nosotros. Ha demostrado un nivel muy bueno los últimos partidos y lo tiene que demostrar jugando y no reservarlo. Cuando está cansado no va a jugar pero si está bien, él quiere jugar y nosotros también", agregó el timonel del Real Madrid a los medios de comunicación.

En el caso del austriaco David Alaba tardará un poco más para regresar recuperado de su lesión muscular, pero informó Carlo Ancelotti que "está recuperando bien" y marcó el 6 de mayo como fecha para su vuelta. "No tendrá problema para estar en la final de la Copa del Rey".

De otro lado, en la práctica de este lunes de los 'merengues', la cantera ganó protagonismo en el último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Girona, con la presencia del brasileño Vinícius Tobias y el referente del Castilla, Sergio Arribas. También se sumaron al primer equipo los centrocampista Mario Martín y el japonés Takuhiro Nakai 'Pipi' y los delanteros Álvaro Ginés y el uruguayo Álvaro Rodríguez.