Carlo Ancelotti defendió y respaldó a Vinícius Júnior, una de sus figuras en Real Madrid

El debate desatado por el comportamiento del brasileño Vinícius en los campos y si el juego que muestra se convierte en ocasiones en provocación a los rivales, lo quiso zanjar Carlo Ancelotti asegurando que lo importante para el brasileño es "estar centrado en el partido" y recordó que "hay un reglamento que intenta proteger a todos los futbolistas".

"Vinícius está bien, tiene una buena dinámica, está animado y contento, ha recuperado completamente del partido de domingo. Claramente nosotros no hablamos de esto, no es un tema del que necesitemos hablar", aseguró Ancelotti descartando que haya tratado la polémica desatada sobre la figura del brasileño.

Donde el técnico italiano sí reconoce que 'Vini' debe actuar diferente es en no descentrarse de los partidos cuando reciba patadas o alguna provocación verbal.

"Es uno de los aspectos que, desde el año pasado, ha mejorado mucho. Aunque cada uno tiene su carácter y sus cualidades, lo importante para él es estar centrado en el partido y lo que tiene que hacer en él", apuntó.

Ancelotti dejó entrever que desde su posición escucha y ve ciertos comportamientos de provocación hacia su jugador y recurrió al reglamento para que se frene cualquier acción que supere la línea en cuanto agresividad.

"Veo un gran jugador que está mostrando todo su talento y toda su calidad, nada más, nosotros de verdad no entramos en este tema porque no soy sordo ni tonto, escucho y veo lo que se dice pero no es un tema para nosotros ni para Vinícius; es para sus rivales", afirmó.

"Vinícius tiene una calidad extraordinaria y es normal que el rival intente frenar esa calidad, lo hace con respeto porque hay un reglamento que intenta proteger a todos los futbolistas, no solo a él".

El delantero brasileño ha sido clave en el comienzo del Real Madrid para la temporada 2022/23, y ya ha anotado 5 goles en 7 partidos con la camiseta del 'merengue'.