Carlo Ancelotti: "El ambiente en el Real Madrid es tranquilo, sólo hablamos de los partidos"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que ningún rumor sobre su continuidad o salida a final de temporada a la selección brasileñ a, de la situación contractual de varios futbolistas que acaban contrato en tres meses, son temas tratados en el vestuario, donde aseguró que solo hablan de partidos claves como los que encara en abril contra el Barcelona en Copa del Rey y el Chelsea en la Champions League.

"El ambiente, de momento, es muy tranquilo, motivados y focalizados en lo que tenemos que hacer", defendió en rueda de prensa: "Lo que se habla en la prensa de contrato, de si me voy o me quedo, de los jugadores que se quedan, no lo hablamos aquí. Dentro solo hablamos del Barcelona, del Chelsea y de todos los partidos que tenemos".

Admitió Ancelotti que nada de lo que se habla fuera preocupa ni condiciona a él ni al equipo blanco. "Es un tema que se escucha pero que no me preocupa a mí, al club ni a los jugadores que saben muy bien lo que tienen que hacer". apuntó el estratega italiano.

Regresa a la competición el Real Madrid tras una pausa por partidos de selecciones y el técnico italiano valoró positivamente el regreso de sus internacionales aunque lamentó un nuevo percance de Ferland Mendy, con otra lesión muscular.

"El equipo está bien en general. Los que han vuelto de sus selecciones se encuentran en buena forma y los que han trabajado aquí lo han hecho bien. Por mala suerte hemos tenido la lesión de Mendy, pero el resto están preparados", dijo enfocando el partido liguero contra el Real Valladolid.

"Los problemas de las lesiones de este equipo son los mismos que tienen otros. Es la exigencia del fútbol que, a veces, desafortunadamente te produce lesiones. La verdad es que Mendy no ha tenido una temporada afortunada, se ha lesionado y es un jugador muy importante para nosotros. Creo que lo hemos reemplazado bien cuando no estuvo y lo vamos a hacer ahora", aseguró.

Con el primer equipo se ejercitó el brasileño Vinícius Tobias, lateral del Castilla sobre el que el Real Madrid tiene una opción de compra que debe ejercer a final de temporada.

"Es un jugador que, como otros del Castilla, tiene mucha perspectiva y está progresando muy bien. Los temas contractuales se hablarán a final de temporada como todos", sentenció Carlo Ancelotti en rueda de prensa este sábado.