Carlo Ancelotti: “Empezamos bien, luego se complicó pero subimos el ritmo y eso dio sus frutos”

El técnico del Real Madrid , Carlo Ancelotti, afirmó tras la victoria contra el Espanyol en el RCDE Stadium que "hoy el técnico ha apostado bien", en referencia a la entrada de Camavinga para dar más intensidad al juego.

El italiano, en este sentido, detalló su movimiento de banquillo: "Cada partido tiene su historia. Quizá si empezaba con Camavinga no hubiéramos tenido tanto control. Tú apuestas, a veces ganas y a veces pierdes. La energía de Camavinga nos ayuda mucho cuando el partido está un poco roto".

Publicidad

El preparador del Madrid opinó que el equipo empezó "muy bien" en el RCDE Stadium, pero reconoció el que bloque "bajó" después de marcar. "Luego se ha complicado, esto puede pasar en los encuentros. Después, poco a poco, hemos incrementado el ritmo y al final esto ha dado sus frutos", reflexionó.

Preguntado por Hazard, Ancelotti explicó que no quería "desequilibrar al equipo" dando entrada al futbolista. "Tengo una confianza total en él, no importa si no juega un partido. Tendrá tiempo para jugar. No soy el entrenador de Hazard, de Benzema o de Camavinga, yo soy el entrenador del Real Madrid", apuntó.