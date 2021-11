Carlo Ancelotti, entre la defensa a Vinícius Junior y el gusto por Haaland y Mbappé

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que Vinícius Junior "no está cansado", tras mostrarse apagado en el último partido ante el Sheriff en la Liga de Campeones, y defendió que el brasileño seguirá jugando en la banda izquierda, aunque el club lograse la llegada del francés Kylian Mbappé.

'Chicho' Arango: "¿Quién dijo que por jugar en Millonarios no puedo ser hincha de otro equipo?"

"El partido contra el Sheriff no estuvo a su nivel habitual. Vinícius no está cansado, fue un partido que no necesitaba de algo especial de él", defendió en rueda de prensa Ancelotti. "Es un jugador que tiene que jugar por la izquierda y va a seguir jugando ahí sea quienes sean los compañeros que tenga", añadió.

Sin querer valorar nombres de futuro, Ancelotti admitió que le gustan tanto Mbappé como Erling Haaland. "Me gustan los jugadores buenos y los dos son muy buenos".

El internacional venezolano que quiere ya a José Pékerman como técnico de su Selección

Centrado en el partido ante el Sevilla, el entrenador madridista mantiene su apuesta por el mismo bloque sin ver necesarias las rotaciones. "Cada partido hago una evaluación total, de los jugadores y la estrategia para poner el mejor equipo. Si veo un jugador cansado lo cambio pero no quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que he de suponer. No voy a dar descanso a un jugador que no está cansado pensando en marzo o abril. Hasta entonces hay mucho tiempo".