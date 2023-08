Carlo Ancelotti: "Raro que Vinícius Júnior no esté entre los 10 mejores de la temporada de la UEFA"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, restó importancia a la ausencia del brasileño Vinícius Junior en la lista de diez mejores jugadores de la temporada 2022/23 de la UEFA, admitió que "es raro", pero aseguró que ya "nada" le "sorprende en el fútbol".

"Para mí, Vinícius es de los mejores sino el mejor en este momento. Lo piensa todo el madridismo y eso es más que suficiente para él. No tiene que buscar algo para estar más motivado", aseguró cuando fue preguntado por la ausencia del brasileño de los diez mejores de la pasada temporada para UEFA.

"Nada me sorprende en el fútbol", añadió. "No tengo una explicación pero no me importa mucho y a Vinícius tampoco. Todos saben lo que ha aportado estos tres últimos años en el Real Madrid, que ha sido el que ha marcado la diferencia y la progresión que ha tenido. Después que no esté entre los diez primeros no importa mucho. Es bastante raro pero no es tan importante".

Centrado en la visita al Almería, un equipo del que destacó su "buena organización" y que aseguró "no mereció perder" en la primera jornada ante el Rayo, Ancelotti espera "un partido entretenido" ante un rival que no se encerrará atrás. "Ellos quieren jugar. Tienen jugadores rápidos de calidad en ataque".

No hay otro objetivo para el Real Madrid que "repetir" el triunfo de San Mamés, donde dijo Carlo que su equipo "ha estado bien". Lo intentará con bajas importantes, tras sumar la ausencia de Eder Militao a las lesiones de gravedad por su lesión de rodilla en Bilbao. No provocó, sin embargo, que Ancelotti se plantease el fichaje de un central. "Estamos bien cubiertos en esta posición con jugadores con mucha experiencia como Nacho, Rüdiger y Alaba. Esta semana ha entrenado Marvel con nosotros y hay otros que están progresando muy bien. Queremos que como cuarto central, hasta que no vuelva Militao, a uno de la cantera", defendió.

Las dos roturas del ligamento cruzada seguidas que ha sufrido el Real Madrid, con Thibaut Courtois y Militao, no las une por ninguna causa Ancelotti, que apuntó a la mala fortuna como principal razón para perder a dos de sus grandes referentes. "Es difícil decirlo porque en una lesión de rodilla hay que evaluar muchas cosas. Militao estaba muy bien a nivel de fuerza, Courtois lo mismo. No teníamos alarma en este sentido porque a veces hay jugadores con desequilibrio en las piernas a nivel de fuerza, pero todos los datos evaluados no nos avisaban de ninguna alarma. Ha sido mala suerte", dijo.

Por último, elogió al barcelonista Ansu Fati, que valora su salida del club sin mostrar interés alguno para que sea refuerzo de su delantera. "Ansu Fati es un joven con mucho talento y que va a tener un gran futuro".

Y se sumó a opiniones como la del portero Unai Simón o el técnico mexicano Javier Aguirre, sobre la presencia de cámaras de LaLiga dentro de los vestuarios de los equipos en algún momento previo a los encuentros. El Real Madrid no lo permitirá y renunciará a los ingresos extra que recibiría. "El Real Madrid tiene su derecho ante LaLiga y el tribunal le ha dado la razón. Para mí el vestuario es sagrado y tener una cámara dentro antes de un partido no tiene sentido", manifestó.