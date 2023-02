Carlo Ancelotti exculpó a Gabriel Paulista, tras patada a Vinícius: "Siempre ha sido muy correcto"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, exculpó a Gabriel Paulista tras la dura patada a Vinícius Júnior que le costó la expulsión, en una acción que considera fue fruto de la "frustración" y resaltó que el comportamiento del defensa del Valencia "siempre ha sido muy correcto".

"La expulsión es un momento de frustración que a veces puede pasar en el fútbol", justificó Ancelotti sin querer dar más importancia a la acción de Paulista.

"No ha sido por nada entre ellos porque Paulista y Vinícius se habían enfrentado pocas veces en el partido. Era por frustración del partido que pierden en un momento que no es bueno del equipo. Lo puedo entender, es una entrada fea, pero Paulista siempre ha sido un jugador muy correcto", añadió.

Vinícius Júnior recibió una dura falta por parte de Gabriel Paulista en el juego Real Madrid vs. Valencia, este jueves. JAVIER SORIANO/AFP

Se quedó Ancelotti con la importancia en lo deportivo de Vinícius Júnior, que marcó en su partido 200 con el Real Madrid. "Lo está haciendo muy bien. Creo que tiene margen de mejoría. Está en un momento alto y aporta mucho al equipo con sus cualidades".

"Su nivel físico es algo impresionante. Es un jugador que sufre mucho más en la primera parte porque los rivales contra él juegan con más intensidad y en la segunda se mueve más sin balón, ataca la espalda más y marca la diferencia. Los laterales llegan al final de partido casi agotados porque él lo intenta y no para", resaltó el DT italiano.

Convencido de la renovación de Ceballos

El madridismo coreó el nombre de Dani Ceballos y pidió al jugador que se quede en el Real Madrid. Ancelotti dejó claro que él cuenta con el centrocampista andaluz y espera que se cierre pronto el acuerdo de renovación del contrato que expira el 30 de junio.

"Ceballos lo está haciendo muy bien. Lo reconozco yo, la afición y el club, el tema contractual lo tienen que discutir las dos partes, Ceballos y el club. Todo el mundo sabe lo que pienso. Si sigue así será muy importante", apuntó.

Aunque 'Carletto' defendió a la pareja que forman Luka Modric y Toni Kroos, titulares contra el Valencia. "Estamos manejando esta transición y va a seguir hasta final de la temporada. Quiero dar más minutos a los que están detrás de Luka y Kroos, teniendo en cuenta que los dos son jugadores fundamentales para este equipo".

Desveló el técnico italiano que Kroos le pidió el cambio "porque tenía cargado el abductor" y defendió a los suplentes que marcan los partidos, como el brasileño Rodrygo.

"Si cambio a un jugador no es porque no juegue bien, es porque tengo recursos en el banquillo. A veces no pongo a Rodrygo desde el principio porque tengo una opción más de cambiar el partido desde el banquillo. Así ganamos una Champions con él desde el banquillo. Es una opción para cambiar la dinámica de un partido", valoró.

Por último, realizó un balance de la primera vuelta de la temporada. "Estamos en línea con lo que habíamos pensado a principio de temporada. Hemos incorporado bien a los nuevos, hemos manejado bien la ausencia de Karim por mucho tiempo. Cerramos la primera parte de la temporada con más puntos que el año pasado, hemos marcado muchos goles, superamos un enero que podía ser peor y hemos empezado bien febrero".