Carlo Ancelotti habló claro: “El Real Madrid no tiene un poder ofensivo”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, defendió a su equipo al asegurar que no tienen "un problema ofensivo", ponderó a Karim Benzema y su estilo de juego ya que no quieren "tener a un delantero de altura", a la vez que reconoció que sufren, "como todos" ante los equipos que se defienden con bloque bajo.

"Para un delantero no siempre es posible marcar en todos los partidos y jugar a tope. A veces te vas a encontrar rivales que se cierran muy bien... no me preocupa Karim. Le veo bien, en una condición física mucho mejor que en la primera parte de la temporada, y si no marca en un partido no pasa nada. No tenemos un problema ofensivo. Hemos sufrido los dos últimos partidos, pero unos días antes marcamos cinco en Anfield", comentó en rueda de prensa.

"El bloque bajo lo sufrimos un poco porque tenemos características distintas por los delanteros que tenemos. Yo no quiero una referencia ofensiva ni altura, yo quiero a Karim Benzema porque con su calidad nos ayuda en ataque. Por esto somos el equipo que más goles ha marcado en Liga. Rodrygo nos puede ayudar porque en espacios reducidos nos puede ayudar a encontrar la jugada; el bloque bajo lo sufrimos más, como todos los equipos", amplió.

Un Ancelotti que, tras asegurar que él quiere a Benzema, explicó por qué.

"No queremos tener a un delantero de altura, porque si tienes a un delantero de altura tienes que meter centros y eso nos quitaría espacios para Vinicius y Benzema", dijo.

Eso sí, ponderó a Álvaro Rodríguez y no descartó que Benzema y él pueden jugar juntos.

"Álvaro tiene la calidad para ser más que un revulsivo. Si uno es bueno, no pasa nada si es joven. Está progresando y entrenando bien; lo está haciendo bien", declaró.

"Podrían jugar juntos de inicio Benzema y Álvaro. Se podría variar el sistema, con 4-4-2; formarían una buena pareja porque Karim está acostumbrado a jugar en una posición intermedia; no tenemos que descartarlo", amplió.

Además, Ancelotti defendió a la pareja Modric-Kroos.

"No lo pienso así -en referencia a que ralentizan el juego del equipo-. No veo este problema. La velocidad del juego no es de correr más, es de pensar antes. Los dos tienen la experiencia y el conocimiento de pensar antes", valoró.

A la vez, se mostró tranquilo con la renovación o no de Modric, quien acaba contrato el 30 de junio.

"No es un gran problema porque Modric hará lo que quiera hacer. Esta hablando con el club y tomarán la decisión mas adecuada. No es un problema para mí, ni para el club ni para Luka", aseguró.

El italiano fue cuestionado también por el nivel del francés Aurelien Tchouaméni.

"No tenemos que olvidar que cuando Tchoauméni llegó aquí sorprendió a todos por la rápida adaptación que ha tenido. En el Mundial jugó a un nivel extraordinario y luego bajó un poco, pero ahora está en una buena condición y va a volver a aportar como en la primera mitad de la temporada", confió.

Otro protagonista en el centro del campo fue Dani Ceballos, quien no jugó contra el Barcelona tras tener minutos en 14 partidos de forma consecutiva y afronta un partido especial por su pasado bético.

"Está bien. Puede jugar, como ha jugado en los últimos partidos. Yo intento meter al mejor equipo para intentar ganar", contestó.

Un Ancelotti que valoró a Éder Militao como "el mejor central del mundo".